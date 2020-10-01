Италия

Ближайшие два года нападающий Реала Борха Майораль проведет в Серии А.

Рома заключила арендное соглашение с Реалом по поводу Борхи Майораля — сообщает Sky Sport Italia.

Испанец проведет в аренде два года, причем Рома имеет право выкупить его в первый год аренды за 15 миллионов евро, а во второй — за 20 миллионов.

Ранее на переход согласился сам футболист, и в пятницу, 2 октября, он прибудет в Рим для медицинского обследования и подписания личного контракта.

Воспитанник Реала провел за первую команду клуба 64 матча во всех турнирах и забил 14 мячей. На правах аренды он выступал за Вольфсбург (21, 2) и Леванте (69, 14).