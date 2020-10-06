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"Кельты" арендовали уругвайского защитника у Милана.

Крайний защитник Милана Диего Лаксальт продолжит карьеру в Шотландии, где будет защищать цвета Селтика. Об этом сообщает официальный сайт "кельтов".

27-летний фулбек перешел в новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Он стал первым уругвайцем в истории Селтика и будет выступать под 93-м номером.

В прошлом сезоне Диего Лаксальт выступал за Торино, за который он провел 18 поединков и отдал одну результативную передачу.