В шестом туре польской Экстраклясы познаньский Лех разгромил Пяст – 4:1. Василий Кравец сыграл 75 минут, но успел впечатлить настолько, что его включили в символическую сборную тура.

Кравец перешел в познаньский Лех нынешним летом из Леганеса на правах сезонной аренды.