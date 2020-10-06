Другое 06 октября 2020, 17:20 Василий Кравец попал в сборную 6-го тура чемпионата Польши Украинец хорошо проявил себя в игре против Пяста. Василий Кравец, Лех 06 октября 2020, 17:20 В шестом туре польской Экстраклясы познаньский Лех разгромил Пяст – 4:1. Василий Кравец сыграл 75 минут, но успел впечатлить настолько, что его включили в символическую сборную тура. Кравец перешел в познаньский Лех нынешним летом из Леганеса на правах сезонной аренды. Люди Василий Кравец Команды Лех Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте