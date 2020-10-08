Соседи по Пиренейскому полуострову так и не смогли распечатать ворота друг друга – финальный свисток зафиксировал счет 0:0. Испанцы не забили впервые за 43 матча.


Португалия — Испания 0:0

Португалия: Руй Патрисиу — Канселу, Рубен Семеду, Пепе (Рубен Диаш, 46), Геррейру (Семеду, 68) -  Невеш, Саншеш, Моутиньо (Карвальо, 46), - Тринкау (Жота, 79), Андре Силва (Б. Силва, 46), Роналду (Жоау Фелиш, 73)

Испания: Кепа -  Серхи Роберто, Эрик Гарсия (Рамос, 82), Льоренте,  Регилон (Гайя, 46) — Каналес (Родри, 62), Бускетс (Траоре, 62), Себальос (Кампанья, 46) — Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Жерар Морено

Предупреждения: Р. Семеду — Регилон