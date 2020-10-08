Представляем вашему вниманию обзор товарищеского матча.
Португалия - Испания, Getty Images
08 октября 2020, 06:29
Соседи по Пиренейскому полуострову так и не смогли распечатать ворота друг друга – финальный свисток зафиксировал счет 0:0. Испанцы не забили впервые за 43 матча.
Португалия — Испания 0:0
Португалия: Руй Патрисиу — Канселу, Рубен Семеду, Пепе (Рубен Диаш, 46), Геррейру (Семеду, 68) - Невеш, Саншеш, Моутиньо (Карвальо, 46), - Тринкау (Жота, 79), Андре Силва (Б. Силва, 46), Роналду (Жоау Фелиш, 73)
Испания: Кепа - Серхи Роберто, Эрик Гарсия (Рамос, 82), Льоренте, Регилон (Гайя, 46) — Каналес (Родри, 62), Бускетс (Траоре, 62), Себальос (Кампанья, 46) — Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Жерар Морено
Предупреждения: Р. Семеду — Регилон