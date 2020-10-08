Лига наций

Товарищеский поединок завершился без забитых мячей.

Сборная Испании перед поединками Лиги наций, в числе которых будет противостояние с Украиной, проводила товарищеский поединок с Португалией.

Встреча завершилась ничейным результатом без забитых голов. У испанцев на воротах всю игру отстоял Кепа.

Португалия — Испания 0:0

Португалия: Руй Патрисиу — Канселу, Рубен Семеду, Пепе (Рубен Диаш, 46), Геррейру (Семеду, 68) - Невеш, Саншеш, Моутиньо (Карвальо, 46), - Тринкау (Жота, 79), Андре Силва (Б. Силва, 46), Роналду (Жоау Фелиш, 73)

Испания: Кепа - Серхи Роберто, Эрик Гарсия (Рамос, 82), Льоренте, Регилон (Гайя, 46) — Каналес (Родри, 62), Бускетс (Траоре, 62), Себальос (Кампанья, 46) — Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Жерар Морено

Предупреждения: Р. Семеду — Регилон