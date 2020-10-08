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Вингер киевского Динамо вступил в игру только на 64-й минуте встречи.

Жерсон Родригес вышел на поле в матче с Лихтенштейном во втором тайме, на 64-й минуте. К тому моменту его команда уже проигрывала 0:2 из-за голов Фабио Вольфингера и Николаса Гаслера с пенальти.

На 72-й минуте Жерсон ударом с 11-метровой отметки отквитал один мяч, но на большее хозяев не хватило – 1:2.

Следующий матч Люксембург сыграет дома в рамках третьего тура Лиги наций против Кипра 10 октября.