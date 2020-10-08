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Стали известны стартовые составы команд для поединка товарищеского матча, в котором сыграют Бельгия и Кот-д’Ивуар.

На товарищеский поединок против представителей западной части африканского континента Роберто Мартинес выставил серьезно отдаленный от основной обоймы состав. Возможность дебютировать за сборную Бельгии получили Алексис Салемакерс из итальянского Милана и Зино Ванхусден из бельгийского Андерлехта. При этом, в стартовом составе на игру против Кот-д’Ивуара будут находится Мехеле, Ванакен, Троссард и Доку, у которых на четверых не наберется и десяти игр на главную команду страны.

Бельгия: Миньоле — Ванхеусден, Бойята, Мехеле — Салемакерс, Дендонкер, Ванакен, Кастань — Троссард, Батшуайи, Доку.

Запасные: Руф, ван Кромбрюгге, Тенкенс, Денайер, Кайембе, Тилеманс, Лукебакио, Борно, Ориги, Версхарен, Прат, Бентеке.



Кот-д’Ивуар: Гбохоу— Орье, Траоре, Байи, Корне — Дие, Кессье, Дьоманд — Пепе, Градель, Заа.

Запасные: Тапе, Конан, Ньянгбо, Акпа-Акпро, Жервиньо, Маига, Думбия, Коссуну, Лаго, Куаме, Саид, Тье.

Матч Бельгия — Кот-д’Ивуар начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.