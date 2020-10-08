Другое

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч между сборными Англии и Уэльса.

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт предоставил многим резервным игрокам шанс сыграть с первых минут в дерби против Уэльса. В стартовом составе "трех львов" нашлось место и для Букайо Сака с Домиником Калверт-Льюином, для которых этот поединок станет первым в составе англичан.

Англия: Поуп — Гомес, Кин, Коуди — Триппьер, Уинкс, Филлипс, Грилиш, Сака — Ингз, Калверт-Льюин

Запасные: Д. Хендерсон, Пикфорд, Мингс, Р. Джеймс, Уорд-Праус, Маунт, Барнс, Мэйтленд-Найлз, Рашфорд, Александер-Арнольд, Магуайр, Райс

Уэльс: Хеннесси — К. Робертс, Родон, Ампаду, Б. Дэвис — Моррелл, Мефам, Дж. Уильямс — Т. Робертс, Мур, Матондо

Запасные: Уорд, Э. Дэвис, Гантер, Н. Уильямс, Кабанго, Левитт, Ваукс, Джонсон, Норрингтон-Дэвис, Смит, Д. Джеймс, Вудберн

Матч Англия — Уэльс начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.