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В большей степени результат обеспечили игроки итальянского Милана: Салемакерс отдал голевую передачу, а Кессье реализовал пенальти в концовке (1:1).

Некоторые из числа национальных сборных в середине отчетной недели решали свои вопросы в квалификации к перенесенному чемпионату Европы-2020, а некоторые — такие как "бронзовый" призер прошлого чемпионата мира, проводили контрольные поединки. Бельгийцы изначально планировали провести товарищеский матч с командой Новой Зеландии, однако коронавирус COVID-19 вмешался и в эти планы. Впрочем, столь статусной сборной подыскать себе соперника в сжатые сроки не составило труда, поэтому подопечные Роберто Мартинеса имели возможность сыграть дома против Кот-д’Ивуара — представителя западной части африканского континента.

Часто бывает, что командам с не евразийского континента удается серьезно потрепать своих оппонентов за счет лучших физических данных. В дождливой Бельгии в этот вечер такой ситуации и близко не было, а хозяева, пусть и в достаточно далеком от оптимального составе уверенно провели в атаках все время первого тайма. Отлично поработали фланги "Красных дьяволов", где редкую возможность показать себя получили Троссард и Доку. Вот только с завершением у Бельгии были большие проблемы — ни одного удара в створ за четыре перспективные голевые возможности. Гости ответили лишь слабым выстрелом Граделя из-за пределов штрафной, что явно не могло обеспечить результат.

Во втором тайме "слоны" выглядели уже более уверено в атаке, однако бельгийцам уже в самом начале удалось завершить одну из своих атак точным ударом. По правому флангу убежал после заброса партнера Салемакерс, после чего дебютант национальной команды выкатил мяч в центр штрафной для Батшуайи, которому понадобилось две попытки для пробития Гбохоу.

"Красные дьяволы" бросили играть после успешно проведенного наступления, не особо увлекаясь дальнейшими событиями на поле. Мартинес полностью сменил трио атакующих игроков своей команды на 68-й минуте, а затем предоставил игровое время и третьему голкиперу ван Кромбрюгге, на судьбу которого тут же пришелся первый опасный удар соперников в матче — от Пепе из центра штрафной, при простреле Корне от лицевой на левом фланге.

Малыми усилиями удалось гостям отыграться: Борно потянул за футболку в борьбе на правом фланге штрафной Пепе, после чего с пенальти Кессье пробил точно в левый верхний угол. На настроение игроков на поле это никак не повлияло — матч был "сильно товарищеским" по своему характеру. И тем не менее, Бельгия не победила впервые за почти два года.

В обозримом будущем сборной Бельгии предстоит исследовать Исландский и Британские острова в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА, где им предстоит сыграть против Исландии и Англии соответственно. Национальная команда Кот-д’Ивуара в данный момент сезона не обременена необходимостью играть в квалификации Кубка Африканских Наций, поэтому после выездной товарищеской игры с Японией "слоны" отпустят игроков обратно по клубам.Бельгия — Кот-д’Ивуар 1:1Батшуайи, 53 — Кессье, 86 (пен.)Миньоле (ван Кромбрюгге, 77) — Ванхеусден (Борно 78), Бойята, Мехеле — Салемакерс, Дендонкер, Ванакен, Кастань (Кайембе, 90) — Троссард (Версхарен, 68), Батшуайи (Бентеке, 68), Доку (Ориги, 68).Гбохоу — Орье, Траоре, Байи (Коссуну, 70), Корне — Дие (Маига, 74), Кессье, Дьоманд — Пепе (Акпа-Акпро, 90), Градель (Куаме, 74), Заа.Предупреждения: Салемакерс, Дендонкер, Борно — Дие.