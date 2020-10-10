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Столе возглавлял команду с 2006 года с двухлетним перерывом.

ФК Копенгаген посредством официального сайта объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Столе Сольбаккеном. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в 2020 году.

"Столе вне всякого сомнения – самый успешный тренер в истории клуба с впечатляющим списком достижения. Все причастные к Копенгагену должны сказать Столе большое спасибо за тот невероятный труд, что он вкладывал в клуб и за достигнутые им результаты. Но также нужно признать, что в 2020 наши результаты не были удовлетворительны, и теперь мы видим последствия этого", — заявил глава правления клуба Бо Ригор.

"У каждой эры есть конец. Мы чувствуем, что пришло время для новых лиц продолжить работу на том мощном фундаменте, который заложили Столе и его команда. Это было трудное решение с профессиональной и эмоциональной точки зрения, но мы тщательно обдумывали его долгое время. Мы считаем, что это лучший выход для клуба в сложившейся ситуации".

Столе Сольбаккен возглавлял Копенгаген с 2006 по 2011 и с 2013 по 2020 год. За это время он выиграл с командой восемь чемпионатов и четыре Кубка Дании.

В прошлом сезоне Копенгаген стал вторым в чемпионате, отстав от Мидтьюлланда на 14 очков. В четырех турах этого сезона команда набрала только четыре очка, а в квалификации Лиги Европы вылетела от Риеки.