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Подопечные Руслана Ротаня минимально уступили Северной Ирландии.

Молодежная сборная Украины провела гостевой поединок против одногодок из Северной Ирландии в рамках квалификации на чемпионат Европы.

По итогам двух таймов подопечные Руслана Ротаня минимально уступили сопернику, из-за чего потеряли даже математические шансы попасть на молодежный Евро-2021.

Северная Ирландия U-21 — Украина U-21 1:0

Гол: О’Нилл, 61

Северная Ирландия U-21: Хазард, Тоул, Эймос, Мэррон, Керр, Данвуди, Бансал-Макналти (McKiernan, 76; Бернс, 90), Бойд-Манс, Браун, О’Нилл (Bonis, 76), Гэлбрейт.

Украина U-21: Трубин, Сирота, Скорко, Попов, Дубинчак, Топалов (Леднев, 68), Батагов, Цитаишвили (Назаренко, 64), Бондаренко (Чех, 64), Булеца (Шевцов, 90), Сикан (Русин, 64).

Предупреждения: Цитаишвили, Сикан, Русин, Дубинчак, Батагов - Бансал-Макналти, Данвуди, О’Нилл.