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"Селесао" победили на выезде со счетом 4:2.

В матче второго тура квалификации к чемпионату мира в Южной Америке Бразилия одолела на выезде Перу со счетом 4:2.

Героем поединка стал нападающий Неймар, который оформил хет-трик, а еще одним голом в составе бразильской команды отличился Ришарлисон. У хозяев поля забивали Андре Каррильо и Ренато Тапия.

Перу – Бразилия 2:4

Голы: Каррильо, 6, Тапия, 59 – Неймар, 28 (пенальти), 83 (пенальти), 90+4, Ришарлисон, 64.

Перу: Гальесе – Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапия (Куэва, 90) – Каррильо, Акино, Йотун, Гонсалес (Араухо, 90) – Фарфан (Поло, 90).

Бразилия: Уэвертон – Данило, Маркиньос (Родриго Кайо, 12), Тиаго Силва, Лоди (Теллес, 69) – Коутиньо (Эвертон, 69), Каземиро, Дуглас Луис – Ришарлисон, Фирмино (Эвертон Рибейро, 69), Неймар.

Предупреждения: Тапия, Гонсалес.

Удаления: Каседа, 86, Самбрано, 89.