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Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов.

Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2, которое стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua.