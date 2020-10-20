Другое 20 октября 2020, 23:12 Кто был лучшим игроком Динамо в матче с Ювентусом? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов. Футболисты Динамо, фото ФК Динамо Киев 20 октября 2020, 23:12 Динамо стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского Ювентуса со счетом 0:2, которое стало для "бело-синих" первым под руководством Мирчи Луческу. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Ювентус вы можете на Football.ua. Команды Динамо Киев Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте