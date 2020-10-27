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На одного украинца в Греции стало больше.

Бывший футболист Севастополя и Карпат Сергей Кузнецов стал ассистентом главного тренера Панатинаикоса Ласло Белени, сообщает официальный сайт клуба.

Последним местом работы Кузнецова был московский Спартак, где украинец был ассистентом Олега Кононова, а после отставки специалиста провел один матч в статусе исполняющего обязанности главного тренера команды.

К слову, Кузнецов сотрудничал с Белени еще в период его работы в Антверпене, приехав к румынскому специалисту на стажировку.

Напомним, Панатинаикос в течение двух лет не мог участвовать в еврокубках, но с текущего сезона этот запрет снят.