Другое 29 октября 2020, 02:00 Кто был лучшим игроком Динамо в матче с Ференцварошем? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов. Футболисты Динамо, фото ФК Динамо Киев 29 октября 2020, 02:00 Ференцварош вырвал ничью у киевского Динамо в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча по итогам первой половины встречи. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ференцварош — Динамо вы можете на Football.ua. Команды Динамо Киев Ференцварош Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте