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Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов.

Ференцварош вырвал ничью у киевского Динамо в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча по итогам первой половины встречи.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ференцварош — Динамо вы можете на Football.ua.