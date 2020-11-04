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Футболист и клуб расторгли соглашение.

Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар покинул латвийскую Ригу. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с 33-летним игроком был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что Шарпар выступал за клуб с 2019 года. За это время он сыграл 31 матч, в которых отметился тремя забитыми голами и отдал три голевые передачи. В 2019 году он стал чемпионом Латвии.

"Спасибо президенту, руководству клуба и всему коллективу за прекрасные условия для команды. Сила этой команды была в коллективе. Не было звезд, каждый мог заменить каждого, и наша игра не менялась. Рига всегда старается играть в свой футбол вне зависимости от соперника. Желаю команде терпения, удачи, спортивных успехов в решении всех задач. Желаю клубу и дальше расти и достигать новых высот. Спасибо за все! Удачи!", — цитирует Шарпара пресс-служба клуба.