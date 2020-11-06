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Football.ua представляет наиболее интересные поединки предстоящих выходных.

Поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы завершились, а это значит, что свое внимание следует переключить на национальные чемпионаты.

Предстоящий футбольный уикенд — настоящее сокровище для любителей посмотреть футбол. Интересных матчей достаточно много, и вы можете выбрать для себя несколько баталий, которые придутся вам по душе. Многообещающим выглядит противостояние дортмундской Боруссии и Баварии. Также важные встречи пройдут в АПЛ, УПЛ и Серии А.

Боруссия Д — Бавария

Суббота, 7 ноября, 19:30. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк. 7-й тур Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия достаточно хорошо начала текущий сезон Бундеслиги. Команда Люсьена Фавра добыла 15 очков в стартовых шести играх чемпионата и останавливаться на достигнутом явно ненамерена. Позади матчи с серьезными соперниками, и лишь одно поражение в поединке против Аугсбурга, которое сейчас смотрится совсем не логичным (0:2). К слову, дортмундцы пропустили лишь два мяча, а забили 13.

Мюнхенский гранд, также, как и "шмели", взяли 15 очков в шести играх, при 24 забитых и 9 пропущенных голах. Именно в таких матчах, против принципиальных соперников, Бавария должна доказывать реноме чемпиона Германии и победителя Лиги чемпионов прошлого сезона. В первом туре мюнхенцы неожиданно, но по игре, уступили Хоффенхайму (4:1), а после вышли на тропу побед. В Дер-Класикер Ханс-Дитер Флик также рассчитывает на победу.

Гости являются фаворитом встречи. В пользу этого говорит статистика личных встреч в минувшем сезоне. Тогда Бавария дважды переиграла "шмелей" (0:1, 3:2).

Эвертон — Манчестер Юнайтед

Суббота, 7 ноября, 14:30. Ливерпуль, Гудисон Парк. 8-й тур АПЛ.

Эвертон, неожиданно стартовавший в текущем сезоне наилучшим образом, постарается вернуть себе первое место победив "красных дьяволов". В Еврокубках команда Карло Анчелотти не участвует, а значит все силы можно пустить на важнейшую игру в уикенде. К слову, последние две игры "ириски" проиграли, но настрой на МЮ точно будет боевой.

Что касается Манчестер Юнайтед, то парни Сульшера сезон АПЛ начали отвратительным образом. В шести матчах было добыто всего семь очков, с таким-то составом. Да, "манкунианцы" играют в еврокубках, но для клуба такого уровня это — не оправдание. В случае победы гости отдаляться от зоны вылета и улучшат себе настроение.

В минувшем сезоне команды встречались между собой два раза. И тогда оба раза они не выявили победителя — (1:1, 1:1).

Манчестер Сити — Ливерпуль

Воскресенье, 8 ноября, 18:30. Манчестер, Этихад. 8-й тур АПЛ.

Фанаты Манчестер Сити явно недовольны текущим положением команды в турнирной таблице АПЛ. 10 место и 11 очков в стартовых шести матчах — не тот результат, которого они ожидали. Да и главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола намерен изменить ситуацию. Поединок против Ливерпуля, без сомнений, будет очень тяжелым. Однако при должной мотивации футболисты могут начать серию побед как раз с этого матча.

Ливерпуль, в свою очередь, идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет в своем активе 16 очков в семи играх, при одной ничьей (против Эвертона, 2:2), и разгромном поражении (против Астон Виллы, 7:2). Однако прослеживая тенденцию прошлых матчей между Ливерпулем и Манчестер Сити, "красные" показывают достаточно хороший футбол, создавая большое количество голевых моментов.

В прошлом году команды сыграли лишь один матч между собой, в котором Манчестер Сити не оставил шансов Ливерпулю (4:0).

Аталанта — Интер

Воскресенье, 8 ноября, 16:00. Бергамо, Атлети Адзурри д'Италия. 7-й тур АПЛ.

После разгромного поражения от Ливерпуля в групповом этапе Лиги чемпионов Аталанта попытается реабилитироваться перед своими болельщиками в матче против Интера в Серии А. Старт сезона был для бергамасков достаточно хорошим, однако еще есть куда расти. Четвертое место, 12 очков в шести матчах — солидный результат. В матче против Интера Руслан Малиновский и компания будут играть только на победу.

У Интера ситуация немного отличается, нежели в случае с Аталантой. Перед началом сезона только ленивый не говорил, что команда Антонио Конте будет главным фаворитом на победу в Серии А, а Ювентусу уже пора отдохнуть. Но не всегда получается так, как хочется. Пока что Интер замыкает первую шестерку с 11 очками, но победа над Аталантой вернет их в борьбу на топ-3.

В минувшем сезоне однажды команды сыграли вничью (1:1), и один раз победу добыл Интер (0:2).

Валенсия — Реал

Воскресенье, 8 ноября, 22:00. Валенсия, Месталья, 9-й тур Ла Лиги.

Былая слава Валенсии, похоже, гаснет. Команда подошла к текущему сезону Ла Лиги без целей от руководства занять высокое место в турнирной таблице. Это стало понятно после того, как все лидеры команды были распроданы. На данный момент Валенсия занимает 13 место в турнирной таблице, однако испокон веков "летучие мыши" выходят на игру против "сливочных" заряженными. Так ли будет в этот раз?

Мадридский Реал попадает под шквал критики от фанатов и экспертов. Она обоснована, ведь уровень игры команды оставляет желать лучшего. Сейчас у мадридцев сложный календарь: матчи против крепких команд в Лиге чемпионов и в Примере. Но положение дел в таблице выглядит не столь критичным. В случае победы над Валенсией Реал сможет возглавить таблицу, но тогда им нужно будет надеяться на осечку Сосьедада.

В прошлом сезоне команды играли в Суперкубке Испании (победа Реала — 1:3), и в Ла Лиге (победа Реала — 3:0).

Динамо — Шахтер

Воскресенье, 8 ноября, 17:00. Киев, НСК Олимпийский, 9-й тур УПЛ.

И, пожалуй, главный матч выходных для украинского болельщика состоится в Киеве. Киевское Динамо в Классическом дерби примет донецкий Шахтер. У киевлян с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера игра дается, да и результаты достаточно хорошие. Пока что "бело-синие" возглавляют таблицу чемпионата Украины с 20 очками после восьми игр.

Шахтер подходит к встрече на втором месте в таблице. Команда Луиша Каштру, неожиданно по сравнению с прошлым сезоном, начала текущий розыгрыш, добыв всего 16 очков в 8 матчах. Естественно, "горняки" выйдут на матч против Динамо с двойной мотивацией. Во-первых — добыть три очка, во-вторых — выиграть в Українському класичному.

Матч будет очень интересным.