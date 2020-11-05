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Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Барселона — Динамо вы можете на Football.ua.