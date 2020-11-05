Другое 05 ноября 2020, 00:58 Кто был лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов. Барселона - Динамо, Getty Images 05 ноября 2020, 00:58 В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле обыграла Динамо с минимальным преимуществом в счете. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Барселона — Динамо вы можете на Football.ua. Команды Барселона Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте