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Шесть игроков австрийского клуба заражены.

Руководство австрийского Зальцбурга приняло решение отправить всю команду на двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба клуба.

Все дело в том, что шесть футболистов, имена которых остаются неизвестными, сдали положительный тест на COVID-19.

Они не испытывают симптомов и чувствуют себя нормально, но ушли на самоизоляцию. Остальные футболисты могут перемещаться только между домом и базой клуба.

Стоит отметить, что Зальцбург представляет страну в групповом этапе Лиги чемпионов. В австрийской Бундеслиге подопечные Джесси Марша занимают первое место.