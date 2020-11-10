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Защитник оказался в списке зараженных.

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский оказался в списке футболистов, которые сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Помимо Чигринского коронавирусом заболели защитники Ставрос Василантонопулос и Эмануэль Инсуа. Также COVID-19 обнаружен у трех членов персонала АЕКа.

В прошлый раз положительный тест на коронавирус сдал и другой украинец Евгений Шахов вместе с одноклубниками Петросом Манталосом, Эфстратиосом Сварнасом и Нассимом Хнидом.

Отметим, 26-го ноября АЕК сыграет против луганской Зари в групповом этапе Лиги Европы.