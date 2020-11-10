Защитник оказался в списке зараженных.
Дмитрий Чигринский, АЕК
10 ноября 2020, 00:07
Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский оказался в списке футболистов, которые сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.
Помимо Чигринского коронавирусом заболели защитники Ставрос Василантонопулос и Эмануэль Инсуа. Также COVID-19 обнаружен у трех членов персонала АЕКа.
В прошлый раз положительный тест на коронавирус сдал и другой украинец Евгений Шахов вместе с одноклубниками Петросом Манталосом, Эфстратиосом Сварнасом и Нассимом Хнидом.
Отметим, 26-го ноября АЕК сыграет против луганской Зари в групповом этапе Лиги Европы.