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Украинский легионер беларуского Торпедо-БелАЗ помог своей команде одержать победу над действующим чемпионом страны.

В рамках 28-го тура беларуской Высшей лиги Торпедо-БелАЗ из города Жодино отправилось на выездной поединок против действующего чемпиона страны Динамо Брест. Подопечные Юрия Пунтуса, в числе которых есть два игрока с украинским паспортом, одержали тяжелую волевую победу со счетом 3:2, пропустив первыми в середине первого тайма.

Данный поединок был интересен для украинской публики непосредственным участием в баталиях сразу четырех наших соотечественников, по два с каждой из сторон. За Динамо Брест свои очередные матчи провели Александр Нойок и Артем Милевский, а у гостей сыграли Алан Аусси и Юрий Габовда, на счету которого оказалось сразу два гола в этой игре.

На 57-й минуте номинальный защитник выступил в завершении длительного розыгрыша у чужой штрафной.



А на 72-й — сумел ударом головой в падении завершить подачу Велозу с левого фланга.



Данный успех помог Торпедо-БелАЗ обогнать действующего чемпиона Беларуси, а также обеспечил четвертую строчку в турнирной таблице. До лидера, БАТЭ Борисов, отставание составляет четыре очка.

Для самого Юрия Габовды два мяча в отчетном поединке стали отличным подспорьем для признания лучшим игроком 28-го тура.

Следующий матч Торпедо-БелАЗ пройдет 22 ноября — команда, с Габовдой и Аусси в обойме, сыграют дома против Ислочи.