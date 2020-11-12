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Единственный гол в игре на счету Вальдшмидта.

В рамках товарищеской встречи сборная Германии не без проблем одолела Чехию (1:0).

Единственный гол в данном противостоянии на 13-й минуте забил Лука Вальдшмидт, представляющий португальскую Бенфику. Форвард откликнулся на отличный разрезной пас и отправил мяч уже в пустые ворота.

Отметим, что следующий матч Германия проведет в рамках Лиги Наций против Украины. Игра состоится 14-го ноября в Лейпциге.

Германия - Чехия 1:0

Гол: Вальдшмидт, 13

Германия: Трапп — Та, Кох, Рюдигер, Баку, Макс (Шульц, 68) — Нойхаус, Гюндоган (Дауд, 46), Брандт, Хофманн (Амири, 20) - Вальдшмидт

Чехия: Павленка — Новак (Соучек, 46), Емелка, Барбец, Матею — Голеш, Копиц (Ондрашек, 78), Барак (Крал, 68), Дочкал (Дарида, 68), Черни (Янкто, 46) — Кременчик (Выдра, 46)

Предупреждение: Соучек