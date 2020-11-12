Единственный гол в игре на счету Вальдшмидта.
Лука Вальдмидт, Getty Images
12 ноября 2020, 00:27
В рамках товарищеской встречи сборная Германии не без проблем одолела Чехию (1:0).
Единственный гол в данном противостоянии на 13-й минуте забил Лука Вальдшмидт, представляющий португальскую Бенфику. Форвард откликнулся на отличный разрезной пас и отправил мяч уже в пустые ворота.
Отметим, что следующий матч Германия проведет в рамках Лиги Наций против Украины. Игра состоится 14-го ноября в Лейпциге.
Германия - Чехия 1:0
Гол: Вальдшмидт, 13
Германия: Трапп — Та, Кох, Рюдигер, Баку, Макс (Шульц, 68) — Нойхаус, Гюндоган (Дауд, 46), Брандт, Хофманн (Амири, 20) - Вальдшмидт
Чехия: Павленка — Новак (Соучек, 46), Емелка, Барбец, Матею — Голеш, Копиц (Ондрашек, 78), Барак (Крал, 68), Дочкал (Дарида, 68), Черни (Янкто, 46) — Кременчик (Выдра, 46)
Предупреждение: Соучек