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Форвард рассказал о силе национальной команды.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Бразилии Габриэль Жезус заявил, что "селесао" может побеждать даже несмотря на отсутствие Неймара.

"Мы говорим о важности Неймара для его клуба и для нашей команды, о том, как много он отдавал и отдает каждый день. Я его большой поклонник.

Но когда дело доходит до сборной, каждый должен разделить ответственность, она не может просто свалиться на него. Все здесь по какой-то причине.

С Неймаром мы были ближе к победе, но сборная продемонстрировала раньше, что мы можем играть без него. Мы всегда хотим, чтобы он был в строю, когда он забивает, помогает. Но если он не может играть, хоть мы знаем его важность, мы придется разделить ответственность", — цитирует Жезуса Goal.

Ранее сообщалось, что Неймар озвучил свои условия для нового пятилетнего контракта с ПСЖ.