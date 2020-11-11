Франция

Бразилец огласил финансовые условия парижанам.

Руководство ПСЖ приступило к обсуждению условий нового контракта с нападающим команды Неймаром, сообщает ESPN.

По данным источника, бразильский футболист готов продлить действующий договор на пять лет при условии сохранения нынешней зарплаты — 32 миллиона евро в год.

Напомним, текущее соглашение истекает в 2022 году. Отмечается, что стороны настроены положительно касательно завершения переговоров. Известно, что ПСЖ также хочет продлить контракт с Анхелем ди Марией и Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет предложить ПСЖ обменять форварда Криштиану Роналду на Неймара.