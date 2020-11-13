Специалист намерен поднять уровень национальной команды.
ФК Шахтер
13 ноября 2020, 22:15
Бывший тренер юношеской команды донецкого Шахтера Андрес Карраско возглавил сборную Кувейта. Об этом сообщает AS.
По совместительству Карраско будет возглавлять олимпийскую сборную страны. Помогать ему будут Карлос Антон, Дэвид Родригес и Кот Перес.
Стоит отметить, что в сборные Кувейта разных возрастов пришли и другие испанцы.
"Я очень взволнован. Идея состоит в том, чтобы поднять Кувейт на уровень футбола, как в Катаре, Эмиратах, Омане или Иордании. Эти страны вкладывают много денег в улучшение уровня", — сказал специалист на пресс-конференции.
Кардосо работал в донецком Шахтере с 2018 года.