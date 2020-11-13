Бывший тренер юношеской команды донецкого Шахтера Андрес Карраско возглавил сборную Кувейта. Об этом сообщает AS.

По совместительству Карраско будет возглавлять олимпийскую сборную страны. Помогать ему будут Карлос Антон, Дэвид Родригес и Кот Перес.

Стоит отметить, что в сборные Кувейта разных возрастов пришли и другие испанцы.

"Я очень взволнован. Идея состоит в том, чтобы поднять Кувейт на уровень футбола, как в Катаре, Эмиратах, Омане или Иордании. Эти страны вкладывают много денег в улучшение уровня", — сказал специалист на пресс-конференции.

Кардосо работал в донецком Шахтере с 2018 года.