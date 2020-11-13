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Специалист намерен поднять уровень национальной команды.

Бывший тренер юношеской команды донецкого Шахтера Андрес Карраско возглавил сборную Кувейта. Об этом сообщает AS.

По совместительству Карраско будет возглавлять олимпийскую сборную страны. Помогать ему будут Карлос Антон, Дэвид Родригес и Кот Перес.

Стоит отметить, что в сборные Кувейта разных возрастов пришли и другие испанцы.

"Я очень взволнован. Идея состоит в том, чтобы поднять Кувейт на уровень футбола, как в Катаре, Эмиратах, Омане или Иордании. Эти страны вкладывают много денег в улучшение уровня", — сказал специалист на пресс-конференции.

Кардосо работал в донецком Шахтере с 2018 года.