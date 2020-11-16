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Алжирский хавбек вновь продемонстрировал свой невероятный дриблинг.

В рамках квалификационного ранда Кубка африканских наций, который пройдет в следующем году, сборная Зимбабве сыграла вничью с Алжиром со счетом 2:2.

Мало кто удивится, но в том матче на фоне всех футболистов выделялся полузащитник Рияд Марез, выступающий за Манчестер Сити. Алжирец стал автором одного из мячей своей команды, при этом забил он его в свойственной себе манере.

Феноменальное владение мячом Мареза не может не впечатлять, хотя защитнику Зимбабве в данной ситуации явно не позавидуешь.