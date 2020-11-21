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Экс-чиновник также будет вынужден выплатить солидный штраф.

ФИФА запретила Иву Жан-Бару, президенту Футбольной федерации Гаити (ФФГ), пожизненно заниматься любой футбольной деятельностью и оштрафовала его на 1 миллион швейцарских франков (827 000 фунтов стерлингов), сообщает британское издание The Guardian.

Данное решение последовало после вердикта комитета по этике, в котором Жан-Бару был признан виновным в злоупотреблении своим положением, а также в сексуальных домогательствах и злоупотреблениях в адрес игроков женского пола, в том числе — несовершеннолетних.

Впервые информация о данных правонарушения со стороны чиновниках появилась в апрельских расследованиях источника, в которых Жан-Бару (известный под прозвищем "Даду") был обвинен в принуждении нескольких игроков Национального центра техники в Круа-де-Букет к сексу с ним. Издание получило данные сведения от многочисленных источников, включая предполагаемых жертв и членов их семей.

ФИФА временно отстранила 73-летнего игрока на 90 дней в мае, а затем продлила его запрет еще на 90 дней в августе, так как комитет по этике продолжил расследование.

Срок действия ограничений истек в воскресенье (15 ноября), но в пятницу (20 ноября) в заявлении комитета говорилось, что Жан-Барт — президент ФФГ с 2000 года — был признан нарушителем этического кодекса ФИФА.

"Судебная палата независимого комитета по этике признала Ива Жан-Барта, президента Гаитянской футбольной федерации (ФФГ) и бывшего члена постоянного комитета ФИФА, виновным в злоупотреблении своим положением и сексуальных домогательствах, а также оскорблениях различных игроков женского пола, включая несовершеннолетних, в нарушение Кодекса этики ФИФА", — гласит финальное решение.

"В своем решении судебная коллегия установила, что Жан-Барт нарушил ст. 23 (Защита физической и психической неприкосновенности) и ст. 25 (Злоупотребление служебным положением) Кодекса этики ФИФА и наказала его пожизненным запретом на любую связанную с футболом деятельность (административную, спортивную или любую другую) как на национальном, так и на международном уровне. Кроме того, на Жан-Барта был наложен штраф в размере 1 000 000 швейцарских франков".

Отмечается, что в четверг (19 ноября) Жан-Барт был оправдан системой правосудия Гаити, после чего его представитель заявил, что бывший президент намеревался обжаловать решение ФИФА в арбитражном суде по спорту.

"Решение ФИФА — это пародия на справедливость и чисто политический шаг, направленный на то, чтобы избежать дальнейших разногласий и негативных отзывов в прессе после серии громких скандалов", — сказал он в заявлении для The Guardian.

"В отличие от судебной системы Гаити, которая должным образом расследовала и очистила доктора Жан-Барта от любых правонарушений, ФИФА не провела проверку фактических доказательств, поэтому доктор Жан-Барт рассчитывает, что он будет полностью реабилитирован и восстановлен в должности после обращения в спортивный арбитражный суд", — сделал заявление правозащитник обвиняемого.

Fifpro — всемирная представительная организация профессиональных игроков, приветствовала вердикт и выразила дань уважения "необычайному мужеству выживших, потерпевших и свидетелей, которые выступили, чтобы призвать Жан-Барта к ответу".

"Мы стоим плечом к плечу с ними и всеми игроками, которые борются за справедливость. Пожизненный запрет Жан-Барту может быть только началом. Мы продолжим поддерживать расследования ФИФА, чтобы все те, кто злоупотреблял своим положением в Гаити, были привлечены к ответственности", — гласит заявление организации.