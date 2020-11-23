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Англичанин приступил к работе в клубе из Болгарии.

Алан Пардью начнет свою деятельность в качестве функционера в ЦСКА София. Об этом сообщает официальный сайт болгарского клуба.

59-летний английский специалист занял пост технического директора и будет заниматься привлечением новых футболистов в стан "армейцев".

Пардью подписал с ЦСКА София контракт, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.

Напомним, ранее Алан Пардью возглавлял ряд английских клубов, среди которых Рединг, Вест Хэм, Чарльтон, Саутгемптон, Ньюкасл, Кристал Пэлас и Вест Бромвич.

Последним местом работы опытного специалиста в качестве главного тренера был нидерландский Ден Хааг, который он покинул летом текущего года.