Англичанин приступил к работе в клубе из Болгарии.
Алан Пардью, cska.bg
23 ноября 2020, 17:58
Алан Пардью начнет свою деятельность в качестве функционера в ЦСКА София. Об этом сообщает официальный сайт болгарского клуба.
59-летний английский специалист занял пост технического директора и будет заниматься привлечением новых футболистов в стан "армейцев".
Пардью подписал с ЦСКА София контракт, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.
Напомним, ранее Алан Пардью возглавлял ряд английских клубов, среди которых Рединг, Вест Хэм, Чарльтон, Саутгемптон, Ньюкасл, Кристал Пэлас и Вест Бромвич.
Последним местом работы опытного специалиста в качестве главного тренера был нидерландский Ден Хааг, который он покинул летом текущего года.