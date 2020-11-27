Другое

Football.ua представляет наиболее интересные поединки предстоящих выходных.

Очередной тур Лиги чемпионов и и Лиги Европы, к сожалению, завершился, а это значит, что приходит пора переключить свое внимание на внутренние европейские чемпионаты.

Предстоящий уикенд любители футбола смогут наблюдать за интересными противостояниями во всех топ-лигах. Челси встретится с Тоттенхэмом, захватывающие матчи будут в Италии, Испании, а также Турции. Мы расскажем вам о каждом из матчей подробно.

Челси — Тоттенхэм

Воскресенье, 29-е ноября, 18:30. Лондон, Стамфорд Бридж. 10-й тур АПЛ.

Громкая вывеска противостояния Челси — Тоттенхэм точно оправдает ваши ожидания. Еще бы, встречаются ведь не кто-нибудь, а первая и третья команда Премьер-лиги.

"Пенсионеры" в летнее трансферное окно сделали несколько очень хороших приобретений. Если небольшой спад Хаверца можно объяснить интенсивностью графика, то Тимо Вернер попросту разрывает АПЛ своими результативными действиями. Сможет ли он забить в ворота Льориса? Сможет ли Челси победить и навязать борьбу соперникам за первое место? Об этом мы узнаем в воскресенье.

Мы уже рассказывали вам о том, что Тоттенхэм удачно стартовал в текущем сезоне. Команда Моуриньо действует смело и уверенно. Даже не смотря на то, что сам главный тренер не ставит перед игроками задачу — выиграть турнир. Поверьте, в мыслях футболистов точно притаилась данная мечта. Что нужно для того чтобы она сбылась? Все просто: выходить и обыгрывать всех своих соперников. Челси — следующий на очереди?

Реал Сосьедад — Вильярреал

Воскресенье, 29-е ноября, 22:00. Сан-Себастьян, Аноэта. 11-й тур Ла Лиги.

Вот кто до начала текущего сезона мог предположить, что Реал Сосьедад и Вильярреал будут находиться на лидирующих позициях после 10 туров?

Команда из Сан-Себастьяна, которая особо никогда не блистала на внутренней арене и не славилась своими громкими трансферами, летом пригласила лидера Манчестер Сити Давида Силву, и о чудо! После 10 туров Реал Сосьедад набрал аж 23 очка, забил 21 раз, а пропустил всего четыре мяча, а сейчас занимает первое место. Конечно, о победе в чемпионате говорить еще очень рано, но задел для того, чтобы закончить его на лидерских позициях, команда сделала.

"Желтая субмарина" удивляет не меньше, чем Реал Сосьедад. футболисты Вильярреала находятся в отличной форме, что они демонстрировали на протяжении прошлых матчей, и третье место, на фоне невыразительной игры Реала и Барселоны, смотрится логичным. Если гости победят в Сан-Сеастьяне, то могут выйти на второе, обогнав мадридский Атлетико. Именно за этим ни туда и отправятся.

Наполи — Рома

Воскресенье, 29-е ноября, 21:45. Неаполь, Сан-Паоло. 9-й тур Серии А.

Римляне, набравшие очень хорошую форму в последних играх, отправляются в Неаполь, где им предстоит настоящая битва против Наполи.

Подопечные Дженнаро Гаттузо полностью провалили последние матчи против текущего лидера чемпионата — Милана (1:3) и Сассуоло (0:2). Следствие этому — шестое место в турнирной таблице. Однако на матч против Ромы футболисты выйдут более мотивированными. В срочном порядке неаполитанцам нужно возвращать себе место в пятерке.

Руководство Ромы поставило ультиматум главному тренеру клуба Паулу Фонсеке. Он звучит так: "Продлеваем контракт только в случае попадания команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне". И команда взялась за дело. Последний раз "волки" проигрывали в середине сентября Вероне (3:0). С тех пор они выдали 10 матчей во всех турнирах без поражений (3 ничьи, 7 побед). Из Неаполя команда планирует уехать с тремя очками.

Фенербахче — Бешикташ

Воскресенье, 29-е ноября, 18:00. Стамбул, Шюкю Сараджоглу, 10-й тур турецкой Суперлиги.

Мы не зря поставили под этот поединок фото с потасовкой футболистов. Матчи между Фенербахче и Бешикташем всегда "жаркие", пусть и не такие как Галатасарай — Бешикташ. И вздорят между собой не только футболисты, но и фанаты.

Чемпионат Турции на данный момент не входит в число лучших, как это было с десяток лет назад. Однако центральные матчи тура всегда привлекают интерес зрителя.

Фенербахче на данный момент идет на втором место с 20-ю очками после девяти туров. Команда Эрола Булута очень уверенно стартовала в этом сезоне, обыгрывая всех раз а разом. Поражение было лишь одно. Местные фаны назвали его "Победой имени Кравца". Да-да, Фенербахче уступил Коньяспору, а второй гол забил украинец Кравец. В случае победы над Бешикташем, "канарейки" могут поняться на первое место.

Бешикташ пассивен. Команда очень неудачно стартовала и показывала достаточно унылую игру несмотря на хороший подбор футболистов. Но в последних четырех играх были добыты три важные победы. Это означает, что кризис позади и битва за лидерские позиции продолжается. В случае победы над Фенербахче "орлы" могут вернуться в топ-4. Дня них эта победа жизненно необходима.

Сассуоло — Интер

Суббота, 28-е ноября, 16:00. Сассуоло, Мапеи. 9-й тур Серии А.

Поединок Интера против Сассуоло станет очень важным для обоих коллективов. Для хозяев есть прекрасная возможность возглавить турнирную таблицу, а для Интера — подняться в зону Лиги чемпионов.

Любители итальянского футбола сами не могут объяснить тот факт, что Сассуоло, середняк Серии А, который в большинстве своем боролся за выживание, конкурирует с Миланом за первое место в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне команда финишировала восьмой, что для них уже было очень даже приемлемым результатом. Однако поспешных выводов делать не стоит. Нужно подождать середины сезона, чтобы понять, будет ли Сассуоло претендентом на скудетто.

"Игра Интера оставляет желать лучшего". "Мы пока еще не топ-клуб, раз так играем". Подобные фразы от лидеров клуба и главного тренера точно не греют душу фанату "нерадзурри". Но по-другому тут не скажешь. Если ситуация с положением команды в Серии А еще более чем исправимая, то в Лиге чемпионов Интер может ожидать разочарование. Дабы вернуться на прежний уровень миланскому клубу предстоит пройти долгий путь. Нужно стартовать его с победы над Сассуоло.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 29-е ноября, 16:00. Саутгемптон, Сейнт Мэри. 10-й тур АПЛ.

"Святые" и "красные дьяволы" сыграют очную встречу в десятом туре Премьер-лиги. И для тех, и для других победа в этом матче очень важна.

Саутгемптон выдал семиматчевую безпроигрышную серию в АПЛ. При этом, команда Ральфа Хазенхюттля не выступает на европейской арене, что существенно экономит им силы перед игрой против МЮ. Пятое место в таблице — веский аргумент, но именно в таких играх нужно доказывать, что ты находишься на вершине не просто так. Нельзя однозначно сказать, что Сотон — фаворит в данной паре, однако преимущество у них есть.

У Юнайтед сейчас только одна задача — выиграть. И не может быть других целей на предстоящую игру. Статус и огромная армия болельщиков попросту не позволяют занимать 10-е место в турнирной таблице. Последний матч против Истамбула в Лиге Европы парни Солскьяера выиграли, причем очень убедительно (4:1). Если же удастся победить Саутгемптон, то МЮ приблизятся к еврокубковой зоне.