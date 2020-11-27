Тогда португальская суперзвезда выступал за Манчестер Юнайтед.
Криштиану Роналду в матче МЮ - Спортинг, Getty Images
27 ноября 2020, 19:59
Карьера одного из лучших футболистов в истории Криштиану Роналду полна памятных моментов, один из которых связан с выступлениями португальца в футболке Манчестер Юнайтед.
В этот день, 27 ноября 2007 года, "красные дьяволы" сошлись в противостоянии со Спортингом в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Лиссабонский клуб дал дорогу Роналду в большой футбол, однако в тот вечер они оказались по разные стороны баррикад. Более того, Криштиану огорчил Спортинг взятием ворот после роскошно выполненного штрафного. Самодовольная реакция нападающего стала культовой.
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