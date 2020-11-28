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Солигорский Шахтёр под руководством Романа Григорчука впервые с 2005 года и второй раз в своей истории сумел завоевать чемпионские медали.

Накануне последнего тура, интрига в борьбе за чемпионство в чемпионате Беларуси была накалена до предела. Шахтёр Солигорск под руководством Романа Григорчука лишь на очко отставал от лидера чемпионата – борисовского БАТЭ. Кто из этих клубов станет чемпионом, решалось в матчах против минских команд. Шахтёр дома принимал ФК Минск, идущий на десятой позиции, БАТЭ же на выезде играл против минского Динамо, занимающего шестое место.

Прошлогодний чемпион – брестское Динамо с Милевским и Нойоком в составе, перед последним туром занимало пятое место и претендовало максимум на бронзу.

Шахтёр начал поединок с активного прессинга по всему полю. Уже на восьмой минуте встречи Яхшибоев заработал опаснейший штрафной, однако удар пришёлся в стенку. Спустя две минуты подопечные Григорчука забили, но судья зафиксировал офсайд. Тем временем, начало поединка в Минске выдалось довольно спокойным, в первые десять минут игра проходила преимущественно в центре поля, без опасных моментов.

На 18-ой минуте Шахтёр нарвался на стремительную контратаку Минска, которую успешно завершил Глеб Жердев. Подопечные Григорчука тут же помчались отыгрываться и в первой же атаке, после розыгрыша мяча с центра поля, удар головой Яхшибоева пришёлся в перекладину. Затем, однако, Минск перевёл мяч на половину поля соперника.

Нелегко было в столице Беларуси и БАТЭ, где на 20-ой минуте защитник борисовчан сыграл рукой в штрафной площади, однако Шикавка не сумел реализовать пенальти. В то же время, в Солигорске хавбек Шахтёра Юрий Кендыш, красиво обыграв защитника Минска хлёстко пробил в дальний угол ворот – 1:1, и всё вернулось к исходной позиции. На 29-ой минуте встречи полузащитник Шахтёра Подстрелов опасно вышел один на один с вратарём Минска, однако не сумел его обыграть. Спустя пять минут Яхшибоев опасно пробил со штрафного, однако вновь спас голкипер.

БАТЭ в своём поединке не форсировал события, пытаясь удерживать мяч. Создавалось впечатление, что борисовчане играют на выматывание соперника. В Солигорске Шахтёр под конец первого тайма вновь начал активно прессинговать, что привело к нескольким подряд угловым у ворот Минска, однако забить не удалось. В параллельном поединке, БАТЭ под конец тайма начал поддавливать на Динамо – столичная команда пыталась искать счастья в контратаках, однако тоже безрезультатно – 0:0. Таким образом, после первых таймов, ситуация в турнирной таблице не изменилась – БАТЭ всё так же на одно очко опережал Шахтёр.

Второй тайм в Солигорске начался с массированных атак Шахтёра, одна из которых завершилась опасным ударом в створ ворот – голкипер сумел поймать мяч. Однако, на 52-ой минуте Шахтёр вновь нарвался на контратаку. Вратарь солигорского клуба сумел отбить первый опасный удар, однако на добивании тут же оказался Шрамченко, который спокойно отправил мяч в пустые ворота. 1:2 и Шахтёру вновь нужно было забивать дважды.

В Минске тем временем продолжалась довольно вязкая игра, в которой Динамо выглядело даже незначительно опаснее, чем претенденты на чемпионство. Шахтёр же продолжал атаковать, однако в действиях команды Григорчука начала чувствоваться нервозность и поспешность, которые часто приводили к лишним действиям и ударам с неудобных позиций. На 64-ой минуте Шахтёр был близок к катастрофе, когда игрок Минска внезапно пробил метров с сорока – спасла крестовина.

На 67-ой минуте очередная массированная атака Шахтёра завершилась опасным ударом Ивановича – спас вратарь Минска. В Минске на 65-ой минуте атака БАТЭ привела к опасному удару с острого угла – голкипер Динамо сумел перевести мяч на угловой. На 72-ой минуте, Шахтёр сумел заработать штрафной с левого фланга. Подачу Бодула отлично сумел замкнуть головой Артём Архипов. Счёт стал 2:2, но хозяевам нужно было забивать ещё один гол.

Пропущенный мяч заставил активизироваться Минск, который спустя три минуты вновь вышел в опасную контратаку, но на этот раз защитники Шахтёра были на месте. На 85-ой минуте, Минск остался в меньшинстве, арбитр за затягивание времени удалил Сазончика. Однако, попытки финального штурма со стороны Шахтёра всё никак не могли перерасти в реальную опасность воротам Минска. Арбитр добавил к основному времени шесть минут, за которые Шахтёру обязательно нужно было забить.

Чудо произошло на 92-ой минуте – Бегунов замкнул на дальнем фланге подачу с углового – 3:2 в пользу Шахтёра! На последних секундах матча Бодул, обыграв вратаря Минска, не сумел пробить защитников и увеличить разрыв в счёте. Но уже минутой спустя Архипов всё же забил четвёртый гол Шахтёра и второй свой мяч в этом поединке – 4:2!

В тот же момент, в Минске, матч завершился нулевой ничьей, а это значит, что Шахтёр на одно очко опередил БАТЭ и стал чемпионом Беларуси! Это успех сразу двух украинских тренеров – Юрия Вернидуба, который возглавлял Шахтёр на протяжении большей части сезона и Романа Григорчука, который работал главным тренером клуба из Солигорска на протяжении последних восьми туров чемпионата.

Шахтёр (С) – Минск 4:2 (Кендыш, 24, Архипов, 72, 90+7 Бегунов, 90+2 — Жердев, 18, Шрамченко, 52)

Динамо (Минск) – БАТЭ 0:0 (на 21-ой минуте Евгений Шикавка (Динамо) не реализовал пенальти)



