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Футболист не смог побороть неназванную болезнь.

Бывший футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в 42-летнем возрасте после продолжительной борьбы с неназванной болезнью, сообщает Goal.

На клубном уровне игрок известен своими выступлениями за Фулхэм, Вест Хэм, Портсмут, Ланс и другие клубы.

Также Диоп известен своим голом в ворота сборной Франции на чемпионате мира-2002, благодаря чему Сенегал сумел обыграть действующих чемпионов мира.

Всего на счету Диопа 63 матча за сборную Сенегала, в которых он отметился 11-ю голами.