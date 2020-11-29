Футболист не смог побороть неназванную болезнь.
getty images
29 ноября 2020, 20:34
Бывший футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в 42-летнем возрасте после продолжительной борьбы с неназванной болезнью, сообщает Goal.
На клубном уровне игрок известен своими выступлениями за Фулхэм, Вест Хэм, Портсмут, Ланс и другие клубы.
Также Диоп известен своим голом в ворота сборной Франции на чемпионате мира-2002, благодаря чему Сенегал сумел обыграть действующих чемпионов мира.
Всего на счету Диопа 63 матча за сборную Сенегала, в которых он отметился 11-ю голами.