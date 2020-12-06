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Перспективный украинский нападающий подвергся обструкции со стороны своего текущего наставника.

23-летний украинский нападающий Марьяна Шведа все никак не может заиграть в европейских чемпионатах, а его выступление в аренде в бельгийском Мехелене, если верить словам наставника команды Вутера Вранкена в интервью ресурсу HLN.be, завершится очередной неудачей.

На приход Марьяна в команду крайне рассчитывали в Мехелене, однако текущая форма футболиста, а главное — отношение к делу, оставляет желать лучшего, что вынудило главного тренера публично придать игрока жесткой критике. "Швед — талант, который обычно не выбирает Мехелен. Однако он хочет возобновить свою карьеру с нами", — такими были слова Вранкена, когда украинец пополнил состав команды в качестве арендованного у шотландского Селтика футболиста в августе этого года.

Сейчас же, отношение к футболисту резко изменилось: "Я не собираюсь больше тратить на него время, — сказал Вутер Вранкен после поединка Мехелена против Эйпена, — Партнеры и персонал делают все возможное для того, чтобы включить Шведа в рисунок команды. Но он ставит себя выше остальных. Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет на тренировках.

С ним уже беседовали несколько раз. Я разговаривал с ним наедине, а также обращался к нему перед командой. Но, когда вы даже не получаете ответа от игрока ... Что же, скоро это прекратится. Если вы хотите быть одиночкой — пожалуйста. Но тогда идите играть в бильярд или что-нибудь в этом роде. Вам не место в этой команде, где все проходят через огонь друг за друга. Он замкнутый. И его высокомерие только усугубляет ситуацию", — оставил сокрушительный комментарий Ванакен в своем интервью.

В заключении, наставник сказал следующее: "Есть много игроков, которые, несмотря на свои качества, не получают от карьеры максимальных результатов. Это грозит стать такой же историей. Если у него что-то перемкнет в голове —хорошо, тогда у нас будет качественный футболист. Если нет — я не буду в нем нуждаться".

Журналистам также удалось раздобыть слова одного из футболистов команды, который пожелал остаться неназванным: "Марьян — робкий парень. Он силен в игре один на один и хорошо играет в завершении. Особый игрок со множеством качеств, но у него невероятно плохое отношение к делу. Очевидно, что тренер недоволен ситуацией".

Мехелен взял в аренду Шведа до конца этого сезона с обязательным выкупом, однако в клубе уже готовы обсудить дальнейшую судьбу футболиста во время зимней паузы. Пока что, украинский форвард продолжает тренироваться с основной командой.