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Команда Андрея Шевченко узнала своих соперников.

Состоялась жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Сборная Украины во время жеребьевки была во второй корзине. Теперь команда узнала своих соперников по группе D. Она выглядит следующим образом:

Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года

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