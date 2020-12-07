Команда Андрея Шевченко узнала своих соперников.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ, GETTY IMAGES
07 декабря 2020, 19:43
Состоялась жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Сборная Украины во время жеребьевки была во второй корзине. Теперь команда узнала своих соперников по группе D. Она выглядит следующим образом:
Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
График проведения матчей
Даты матчей группового этапа:
Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
Даты матчей плей-офф:
Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года
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