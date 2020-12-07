Предлагаем вашему вниманию итог жеребьевки.
фото getty images
07 декабря 2020, 19:57
Состоялась жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.
Предлагаем вашему вниманию список всех групп:
Группа А
Португалия
Сербия
Ирландия
Люксембург
Азербайджан
Группа В
Испания
Швеция
Греция
Грузия
Косово
Группа C
Италия
Швейцария
Северная Ирландия
Болгария
Литва
Группа D
Франция
Украина
Финляндия
Босния и Герцеговина
Казахстан
Группа E
Бельгия
Уэльс
Чехия
Беларусь
Эстония
Группа F
Дания
Австрия
Шотландия
Израиль
Фарерские острова
Молдова
Группа G
Нидерланды
Турция
Норвегия
Черногория
Латвия
Гибралтар
Группа H
Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта
Группа I
Англия
Польша
Венгрия
Албания
Андорра
Сан-Марино
Группа J
Германия
Румыния
Исландия
Северная Македония
Армения
Лихтенштейн
График проведения матчей
Даты матчей группового этапа:
Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
Даты матчей плей-офф:
Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года
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