Состоялась жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Предлагаем вашему вниманию список всех групп:

Группа А

Португалия
Сербия
Ирландия
Люксембург
Азербайджан

Группа В

Испания
Швеция
Греция
Грузия
Косово

Группа C

Италия
Швейцария
Северная Ирландия
Болгария
Литва

Группа D

Франция
Украина
Финляндия
Босния и Герцеговина
Казахстан

Группа E

Бельгия
Уэльс
Чехия
Беларусь
Эстония

Группа F

Дания
Австрия
Шотландия
Израиль
Фарерские острова
Молдова

Группа G

Нидерланды
Турция
Норвегия
Черногория
Латвия
Гибралтар

Группа H

Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта

Группа I

Англия
Польша
Венгрия
Албания
Андорра
Сан-Марино

Группа J

Германия
Румыния
Исландия
Северная Македония
Армения
Лихтенштейн

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года
Финал: 28-29 марта 2022 года

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