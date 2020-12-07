Другое

Предлагаем вашему вниманию итог жеребьевки.

Состоялась жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Предлагаем вашему вниманию список всех групп:

Группа А

Португалия

Сербия

Ирландия

Люксембург

Азербайджан

Группа В

Испания

Швеция

Греция

Грузия

Косово

Группа C

Италия

Швейцария

Северная Ирландия

Болгария

Литва

Группа D

Франция

Украина

Финляндия

Босния и Герцеговина

Казахстан

Группа E

Бельгия

Уэльс

Чехия

Беларусь

Эстония

Группа F

Дания

Австрия

Шотландия

Израиль

Фарерские острова

Молдова

Группа G

Нидерланды

Турция

Норвегия

Черногория

Латвия

Гибралтар

Группа H

Хорватия

Словакия

Россия

Словения

Кипр

Мальта

Группа I

Англия

Польша

Венгрия

Албания

Андорра

Сан-Марино

Группа J

Германия

Румыния

Исландия

Северная Македония

Армения

Лихтенштейн

График проведения матчей

Даты матчей группового этапа:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Даты матчей плей-офф:

Полуфиналы: 24-25 марта 2022 года

Финал: 28-29 марта 2022 года

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