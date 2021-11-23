ЧМ-2022. Отбор

Football.ua проведет онлайн-трансляцию жеребьевки стыковых матчей на чемпионат мира 2022 года.

Жеребьевка стыковых матчей плей-офф чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, состоится в пятницу, 26 ноября, в 18:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе.

Как и последние подобные процедуры, процесс жеребьевки ЧМ-2022 пройдет в рамках видео конференции.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки.

В матчах плей-офф примут участие 12 национальных команд — десять сборных, которые заняли вторые места в своих отборочных группах, а также две команды, которые выиграли свои группы в Лиге наций, но не смогли финишировать на первых двух местах в квалификации ЧМ-2022.

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Плей-офф будет состоять из двух этапов — полуфиналов и финалов. Финальные путевки на предстоящий мундиаль получат три национальные команды, которые одолеют своих соперников в финалах.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

Напомним, сборная Украины заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив на первое место Францию, обогнав при этом Финляндию по итогам заключительного тура. Подопечные Александра Петракова будут несеяными, так как набрали меньше всего очков среди команд, занявших вторые места в своих группах.