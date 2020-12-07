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Команда Андрея Шевченко уже узнала соперников по квалификации.

Сборная Украины узнала своих соперников по группе в квалификации к чемпионату мира-2022 года.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Формат квалификации делится на две стадии: групповой этап и стыковые матчи.

Команды поделили на 10 групп по пять или шесть сборных в каждой из них. Четыре участника финальной стадии Лиги наций УЕФА-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попали в группы с пятью командами. Победители каждой из групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022 напрямую.

На этапе стыковых матчей к десяти командам, которые заняли вторые места присоединятся два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга Лиги наций), кроме тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или занял второе место в отборочной группе и попал в стыковые матчи. В стыковых матчах будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.