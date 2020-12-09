Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов.
Томаш Кендзера, Карлос Де Пена и Денис Попов, фото ФК Динамо Киев
09 декабря 2020, 00:58
Динамо Киев добыло минимальную победу над Ференцварошем в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, благодаря которой обеспечило себе участие в Лиге Европы.
Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке.
Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош вы можете на Football.ua.