Другое

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги чемпионов.

Динамо Киев добыло минимальную победу над Ференцварошем в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, благодаря которой обеспечило себе участие в Лиге Европы.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош вы можете на Football.ua.