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Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "оранжево-черных" в минувшем поединке Лиги чемпионов.

Шахтер сыграл в нулевую ничью с Интером в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Луиша Каштру покидают самый престижный еврокубковый турнир, но при этом продолжат участие в Лиге Европы.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста донецкого клуба в минувшем поединке, где интрига сохранялась вплоть до финального свистка.

Напомним, что смотреть видеообзор матча Интер — Шахтер вы можете на Football.ua.