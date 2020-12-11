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Вспоминаем победы украинских клубов над признанными грандами.

Как и почти все, случающееся в 2020-м году, этот евросезон успел удивить нас уже многим. И в эти удивительные вещи вполне себе вписываются две победы донецкого Шахтера над мадридским Реалом, каким-то странным образом сочетаемые с общими 0:10 от менхенгладбахской Боруссии и логично вылившиеся в среднее арифметическое в виде двух нулевых ничьих с Интером и третьего места в группе.



В этой статье мы вспомним самые знаменитые победы украинских клубов над грандами мирового футбола за время нашей независимости. Все, конечно же, окутать воспоминаниями может и не выйти, да и у каждого свое понимание того, кого относить к грандам. Но, так или иначе, вспомним приятное, благо повод подвернулся. Эх, еще бы Динамо за четыре матча подарило его хоть разок, но надо быть реалистами!

Реал Мадрид

Вполне прогнозировано мы начнем с воспоминаний о победах над командой, которая и дала нам повод для написания статьи. Вернее, победе, ибо до двух успехов Шахтера она у украинских клубов в играх против "галактикос" была всего одна.



В самом разгаре был один из наиболее легендарных сезонов в истории киевского Динамо, и в ¼ турнира, на пути к уже такому близкому, но так и не достигнутому финалу, подопечным легендарного Валерия Васильевича Лобановского попался мадридский Реал. В столице Испании команды сыграли вничью – на гол 22-летнего Андрея Шевченко ответил Предраг Миятович, а вот в нашей столице после никакого первого тайма (знакомо и для нынешнего Динамо, не так ли?) во втором будущий обладатель Золотого мяча, что называется, залил все сливки в чашку свежезаваренного кофе.

Сначала нынешний тренер сборной Украины отлично сыграл на добивании после не очень удачно исполненного и отбитого Бодо Илльгнером пенальти, а затем прекрасным вбеганием и отличным ударом увенчал прекрасные индивидуальные действия Реброва.

Барселона

Часть "динамовская"

А вот тут мы смогли разгуляться значительно больше. В 90-х, на самой заре появления украинского футбола как отдельного явления, судьба очень часто сводила каталонцев с киевским Динамо, и были в этой истории далеко не только легендарные 7:0 – когда в Киеве наша команда усилиями Реброва, Максимова и Калитвинцева забила три безответных мяча, а в столице Каталонии усилиями хет-трика Шевченко и мяча упомянутого выше Реброва – четыре.



В еще более далеком от нас 93-м (хотя играли киевляне с Барсой и в 1992, но там совсем без успехов) команда Михаила Фоменко в рамках 1/16 Лиги чемпионов (да, была тогда такая стадия) 15 сентября разобралась с "блаугранас" со счетом 3:1. Голами за нашу команду на переполненной Республике отличились Павел Шкапенко и величайший эксперт всех времен и народов, тогда еще не раскрывший свой телевизионный талант и зачем-то пинающий по полю мяч Виктор Леоненко. Второй – дублем, в том числе мячом с пенальти. Единственным же голом за "сине-гранатовых" отметился нынешний главный тренер команды Рональд Куман.

Правда, через 2 недели на Камп Ноу мы сокрушительно проиграли 1:4, а забил за Динамо 19-летний уроженец Горловки Сергей Ребров.



Часть "шахтерская"



Шахтер побеждал Барселону не трижды, как Динамо, а дважды, но зато с нынешним тренером "бело-синих" у руля. Кстати говоря, первую из упоминаемых нами ниже побед Шахтера румынский специалист вспоминал на пресс-конференции перед недавней киевской игрой Динамо против каталонского гранда, делая тонкий намек, что как та виктория стала огромным шагом вперед в истории украинского футбола, так им должна стать и эта, которой, как мы уже знаем, не случилось и близко…



Так вот, 2004-м году, когда Мирча Луческу едва успел возглавить донецкий клуб и проводил у его руля первый полный сезон, "оранжево-черные" в рамках группового этапа Лиги чемпионов сумели "хлопнуть" 17-летнего Месси и компанию в дебютном матче аргентинского гения в еврокубках. Да, на Камп Ноу были 0:3, но в декабрьском матче в Донецке благодаря дублю Джулиаса Агаховы "горняки" обыграли Барсу со счетом 2:0 и с третьего места отправились в Кубок УЕФА. В конце игры, к слову, 20-летний Андреас Иньеста не реализовал пенальти.

Традиция побеждать Барселону в последнем туре и брать билеты во второй по статусу клубный турнир континента сохранилась за "оранжево-черными" и спустя 4 года, хотя в сезоне-2008/2009 третье место за командой Мирчи Луческу к последнему туру уже было застолбировано.

Поражение на этот раз было дома, а на выезде – победа 3:2 благодаря легендарному дебюту Александра Гладкого и мячу Фернандиньо, в ответ на которые одна из лучших, а возможно лучшая Барселона за всю историю клуба ответила точными ударами Сильвиньо и Бускетса. Хотя надо понимать, что мотивации у Барсы тут не было совсем – в 2004-м хоть судьба первого места решалась, а здесь и это уже было предрешено. Но победить ту команду Хосепа Гвардиолы – почетно при любых раскладах. Ну а Кубок УЕФА, как мы помним выиграли тогда именно "горняки".





Бавария

Победа над клубом, который в наши дни можно назвать лучшим на планете, в нашем активе за время независимости лишь одна, и добыта она киевским Динамо. Не в апреле 1999-го, как хотелось, а в марте 2000-го, да к тому же над неосновным составом "‎ФК Голливуд"‎.

Виктория, надо сказать, вышла на 100% грузинской – голами отметились Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе. Обидно, что никакой местью это назвать было нельзя – наша команда, заняв третье место во втором групповом этапе турнира, в ¼ финала не прошла, ведь Реал в параллельной встрече переиграл Русенборг.

Байер

Возможно, это имя и не звучит так громко, и потому победы киевского Динамо над этой командой образца 1999 и 2004 мы не вспоминаем, но в сезоне-2012/2013, о котором идет речь, команда из Леверкузена взяла бронзу немецкой Бундеслиги. В группе Лиги Европы же "‎фармацевты"‎ стали лишь вторыми, и опередил их харьковский Металлист.

В Германии наша команда проиграла, но зато в Украине одержала победу с тем же счетом – 2:0. Голами отметились аргентинец Кристальдо и бразилец Шавьер, и тем самым команда Мирона Маркевича смогла отомстить Байеру и за 0:4 в 1/16 финала Лиги Европы-2010/2011, и за матч первого круга.

В 1/16 уже этой Лиги Европы, правда, "‎желто-синие"‎ уступили Ньюкаслу и выбыли из турнира. Самый успешный евросезон в истории харьковского клуба был между этими двумя – 2011/2012.

Эх, золотые времена…

Арсенал Лондон

Ещё один топ-клуб, который покорялся сразу двум флагманам нашего футбола, и обоим из них – дважды. На групповом турнире сезона-1998/1999 – того самого, в котором до финала дружине Лобановского не хватило совсем чуть-чуть, в столице Украины Динамо обыграло "канониров" со счётом 3:1. На мяч Реброва с пенальти, а также точные удары Головко и Шевченко, команда Арсена Венгера ответила лишь одним голом в исполнении Стивена Хьюза.

В сезоне же-2003/2004 киевляне обыграли северолондонский клуб вновь, и сделало оно это под руководством Алексея Михайличенко. Та победа еще ценнее тем, что именно тогда как раз и длился легендарный для Арсенала сезон, когда они выиграли чемпионат Англии без единого поражения. На голы Шацких и Белькевича ответил Анри, однако в итоге мы в таблице оказались последними, пропустив выше миланский Интер и московский Локомотив, тогда как переживающий едва ли не лучший период в истории английский клуб всё равно финишировал первым.



Шахтер же судьба свела с Арсеналом сначала в сезоне-2000/2001, где в последнем туре в уже ничего не решающем матче донецкий клуб, ведомый покойным Виктором Евгеньевичем Прокопенко, словно выстрелил по "канонирам" из пушки, причем сделал это трижды. Голами отметились недавно ушедший из жизни Сергей Ателькин, Андрей Воробей и Алексей Белик. Несмотря на все это, Шахтер покинул турнир после первого группового этапа.

Вторая победа дончан над "красно-белыми" лондонцами случилась в сезоне-2010/2011 – самом успешном в лигочемпионовской истории донецкого клуба, когда команда Мирчи Луческу дошла аж до ¼ турнира, где без шансов уступила Барселоне. А так: Донецк, заполненная Донбасс Арена и победа над грандом мирового футбола – что может быть более ностальгично для поклонников "оранжево-черного" клуба?



Счет открыл Тео Уолкотт, однако еще в первом тайме успевший вернуться из неудачного вояжа в Барселону Дмитрий Чигринский и бразильский хорват Эдуардо, замкнувший прострел от уже просто хорвата Дарио Срны, установили на табло окончательный счет. Чем-то второй гол "горняков" уж очень сильно напомнил мяч Жадсона в финале Кубка УЕФА, да только в Стамбуле замыкающий бил правой.

И даже несмотря на случившееся за две недели до этого разгромное поражение 1:5 в столице Англии, именно Шахтер вышел в 1/8 финала с первого места, где обыграл Рому.

Челси

Тут успех можно записать только в актив Шахтеру. В сезоне-2012/2013 мы, возможно, видели лучший донецкий клуб в истории, и пусть вылет от Дортмунда в 1/8 не выглядит обманчивым. Среди прочего "горняки" смогли одолеть лондонский Челси — на мячи Тейшейры и Фернандиньо ответил их соотечественник Оскар.

Примечательно, что двое из троих авторов голов этого матча сейчас играют в Китае. В Лондоне синие на последних минутах добыли над "оранжево-черными" победу со счетом 3:2, однако в итоге дальше английский клуб не прошел – в 1/8 "горняки" отправились в компании с занявшим первое место Ювентусом.

Манчестер Сити

В сезоне-2010/2011 киевское Динамо было необычайно близко к успеху в Лиге Европы. После выхода из группы турнира с первого места и выноса Бешикташа в одни ворота в 1/16, команда вернувшегося в столицу Украины Юрия Семина встретилась с английским Манчестер Сити, в котором еще едва начиналась шейховая эра.

Пожалуй, та победа "бело-синих" на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского — едва ли не самый яркий еврокубковый матч команды со времен смерти Мэтра. Один из таковых, уж точно. Голами за нашу команду в тот прекрасный вечер 10 матча 2011-го года отметились Андрей Шевченко и Олег Гусев. В Манчестере верх одержали "горожане", но всего с минимальным счетом, и потому дальше прошли именно наши. А затем случилась Брага... Ладно, давайте не будем о плохом!

Пожалуй, единственная громкая победа Шахтера над одним из общепризнанных лидеров мирового футбола, которая случилась уже после отъезда команды из Донецка по всем известным причинам. Хосеп Гвардиола выставил тогда в Харькове далеко не самый основной состав своей команды, что не отменило величины победы украинской команды. По сценарию это во многом напомнило игру с Челси, проходившую в Донецке 5 лет назад – на гол Бернарда и Исмаили гости ответили в самом конце игры, и сделал это реализовавший пенальти Серхио Агуэро.

Именно после того матча, напомним, Пауло Фонсека пришел на пресс-конференцию костюме Зорро, однако уже в 1/8 турнира дончане вылетели от будущей команды португальского специалиста – Ромы. В следующие два сезона жребий не уставал сводить донецкую команду с манчестерской, но заканчивалось это максимум ничейным результатом.

Наполи

Как вы можете заметить по отсутствию в нашем тексте глубокого итальянского следа, с северными апеннинских грандов у нас отношения не складываются никак. Зато с южанами – очень даже. В годы сверкающего на всю страну тогда еще днепропетровского Днепра Рамоса-Маркевича Наполи был покорен этим клубом дважды. Вначале – на групповом этапе сезона-2012/2013, когда на голы Федецкого, Матеуса и Джулиано наследники Диего Марадоны ответили лишь мячом Кавани с пенальти.

А затем… Те матчи вы помните и так. Да что там говорить – весь путь того Днепра Маркевича к финалу. Когда команда едва вышла из группы, затем по шажочку проходила соперника за соперником в плей-офф, и в конце концов в полуфинале одолела Наполи – 1:1 в Неаполе на недавно переименованном в честь Легенды стадионе, и 1:0 в дождливом майском Киеве. Оба гола – на счету Евгения Селезнева.

И пусть Наполи и близко не находится на уровне Реала или Челси в ранге топ-клубов Европы (и потому мы не видим смысла вспоминать, к примеру, победу Шахтера над этим клубом в сентябре 2017-го), тут ко всему добавлялась еще и историчность матча. Последнего в карьере Гонсало Игуаина, если помните – Денис Бойко постарался!)

Финал же, как мы помним, украинская команда проиграла Севилье, через несколько лет после чего попросту прекратив свое существование… Однако свой финал Днепр выиграл тут, в Киеве, в потрясающей игре против Наполи.

Заключение

Украинский футбол как отдельное явление, как и сама Украина как независимое государство – достаточно молоды. И тем не менее за это время мы получили немало поводов для гордости за наших на футбольных полях. Кто-то – от побед лишь своего любимого клуба, кто-то – всех наших. И видя в нашем футболе негатив, который, безусловно, присутствует, нужно не забывать и его золотые страницы.



В этой статье мы попытались вспомнить лишь победы над командами, чью силу и мощь подтвердила Ее Величество История, однако же нельзя забывать и о победах Металлиста над Сампдорией, и об успехе Черноморца против ПСВ, и о виктории Зари в Бильбао против местного Атлетико, и конечно же – о нашей сборной, которая вообще является отдельной темой для разговора.



Любите футбол, чей день мы вчера все дружно отмечали. А украинский – любите вдвойне. Ведь он свой — родной и неповторимый.



Глеб Скрипченко, Football.ua