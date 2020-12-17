Другое

Украинец уже отметился третьим голом в сезоне.

В поединке 12-го тура чемпионата Слован сумел обыграть Опаву, забив в ворота соперника два безответных гола.

Отметим, что в стартовом составе Слована вышел защитник Тарас Качараба, который сумел отметится вторым голом на 39-й минуте матча.

Таким образом, украинец забил решающий гол поединка, а его команда смогла подняться на восьмую строчку в турнирной таблице. Всего Качараба забил три гола в 15 матчах текущего сезона.

Напомним, Качараба попал в символическую сборную пятого игрового дня в Лиге Европы.