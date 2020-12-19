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Сенегалец Мусса Ваге сломал правое колено при столкновении с каркасом ворот.

В матче двенадцатого тура греческой Суперлиги между салоникским Арисом и ПАОК (1:0), защитник "двуглавых орлов Севера" Мусса Ваге, права на которого принадлежат каталонской Барселоне, на 63-й минуте спас ворота своей команды от пропущенного гола ценой серьезного повреждения.

Совершая перехват удара Факундо Бертольо во время свидания с голкипером Пасхалакисом, сенегалец сумел спасти свои ворота от неминуемого гола, но за тем врезался правым коленом прямиком в штангу.



Как сообщает ежедневное испанское издание Diario Sport, защитник получил серьезную травму, которая может досрочно завершить карьеру 22-летнего игрока, в результате чего пропустит весь остаток сезона. Официальное заключение врачей — разрыв связок надколенной чашечки, а также передней, боковой и задней крестообразных связок в правом колене.

Ваге в текущем сезоне провел 12 матчей за греческий клуб (521 минута), в которых сумел отдать одну голевую передачу, перейдя из каталонской Барселоны на правах арендного соглашения.

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