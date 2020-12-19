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Завершился решающий поединок турнира.

В катаре состоялся финал Лиги чемпионов азиатской футбольной конфедерации, в котором корейский Ульсан одолел в финале иранский Персеполис.

Персеполис - Ульсан 1:2

Голы: Абди Кара, 45 — Негао, 45+4, 55 (с пенальти)

Отметим, что в плей-офф турнира корейский коллектив сумел одолеть Мельбурн Виктори, Бейцзинь Гоань и Виссел Кобе, цвета которого защищает Андрес Иньеста.

Напомним, что до финального матча, действующим чемпионом турнира был саудовский Аль-Хиляль.