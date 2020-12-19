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Французский специалист перебрался в Катар.

Катарский Аль Райан назначил Лорана Блана на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На данном посту он сменил другого известно специалиста Диего Агирре. Срок контракта француза с новым клубом неизвестен.

Отметим, что Блан с 2016 года находился без работы после того, как расторг контракт с ПСЖ. Также в его тренерской карьере были Бордо и сборная Франции.

Аль Райан на данный момент занимает шестое место в чемпионате Катара и после девяти туров отстает от лидера на 12 очков.

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