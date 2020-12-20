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Команда Сергея Реброва — лидер чемпионата Венгрии.

В рамках 16-го тура чемпионата Венгрии Ференцварош дома с минимальным преимуществом обыграл Будафок (2:1).

Счет в матче открыл Ловренчич на 57-й минуте, а через пять минут пришла очередь забивать Игорю Харатину. На 75-й Жори один мяч отыграл, но этого оказалось мало.

Таким образом на зимний перерыв подопечные Серея Реброва уходят лидерами чемпионата с отрывом в девять очков от МОЛ Фехервара. При этом у Ференцвароша сыграно всего 14 игр, а у ближайшего преследователя — 15.

Что касается Харатина, то в текущем сезоне он сыграл за "фради" 14 игр в чемпионате, в которых забил три гола.

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