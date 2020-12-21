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Football.ua рассказывает о французской кузнице футбольных талантов, расположенной в 60 километрах от Парижа.

В последние годы академия ПСЖ выпустила довольно много талантливых футболистов. Кристофер Нкунку и Мусса Диаби являются важными фигурами в Лейпциге и Байере, Кингсли Коман забил победный мяч в финале недавней Лиги чемпионов, а Маттео Гендузи ещё рано списывать со счётов в Арсенале. Несмотря на это, практически под боком парижского гранда находится настоящий конвейер по выращиванию молодых звёздочек.

В 60 км от столицы изысканной кухни, дома Квазимодо и Эйфелевой башни в живописном лесу располагается крепость Рамбуйе – летняя резиденция французских президентов. Неподалеку, спрятанное в кронах деревьев, располагается ещё одно культовое место – Клерфонтен. О нём, наверняка, слышали многие, но что же делает его столь уникальным? Попробуем разобраться.

Создание, вдохновленное коммунизмом и «тотальным футболом»

На протяжении своей долгой и насыщенной истории французский футбол переживал великое множество взлётов и падений. Футбольная летопись «трёхцветных» знала примеры множества талантливых поколений, игроков, которые, правда, долгое время не могли вывести свою сборную на мировую вершину.

До поры до времени, довольно высоко котировался именно клубный футбол. Реймс успел дважды сыграть в финале Кубка европейских чемпионов, однажды в решающем поединке принял участие Сент-Этьен (в то время флагманский коллектив), а в начале девяностых Марселю удалось со второй попытки взять первого французского «ушастого». А как обстояли дела со сборной?

Впервые пробиться в финал крупного турнира удалось лишь в 1984 году. Ведомая двумя Мишелями — Идальго и Платини, команда сумела добыть первый в истории титул чемпионов Европы, одолев в финале сборную Испании Мигеля Муньоса со счётом 2:0.

Несмотря на континентальный триумф у французского футбола по-прежнему не было чёткой системы и вектора развития. Ситуация в корне изменилась в 1988 году, а точнее десятью годами ранее. Тогдашний президент ФФФ Фернан Састре, под влиянием революционных идей румынского специалиста Штефана Ковача, выдвинул инициативу создания крупнейшего центра в стране по подготовке будущих футбольных героев нации.

Приглашение Ковача в местную федерацию футбола имело определяющее значение для дальнейшего развития спорта №1 в стране.

Румынский наставник являлся адептом «тотального футбола», а в начале 70-ых сменил икону мирового тренерского цеха — Ринуса Михелса на посту главного коуча Аякса. Ковач продолжил дело начатое голландцем и привёл амстердамцев к двум победам в кубке европейских чемпионов в 1972 и 1973 годам.

Позже румыну поступило предложение возглавить сборную Франции (он по-прежнему остаётся одним из двух иностранцев, когда-либо возглавлявших «трёхцветных»), а после его ухода знамя подхватил уже упомянутый в этом материале Мишель Идальго, который продолжил следовать заветам своего предшественника и привёл французов к победе на Евро-84.

Штефан Ковач намеревался создать академию, которая была бы направлена на оттачивание индивидуального мастерства и навыков футболистов, что было поистине революционным кадровым решением для французского футбола, не делавшего ставку на ярко выраженный индивидуализм. Не последнюю роль в этой идеологии сыграла методика воспитания спортсменов в коммунистической Румынии.

Надолго задержаться во Франции Ковачу не удалось. На родине наставника как раз процветал диктаторский режим Николае Чаушеску, а сам автократ намеревался вернуть тренера домой. Поговаривают, что во время визита Чаушеску в Нидерланды в 1973 году, королева Юлиана предложила ему что угодно взамен за румынского наставника. Разрешение на работу за границей удалось продлить, но в 1976 коуч вернулся в Румынию и вплоть до 1980 года возглавлял сборную родной страны.

Ситуация с открытием легендарной академии усложнялась поиском оптимального места для строительства, но в 1982 году было принято решение постройки футбольного центра в долине Шевруз, находящейся в лесу Рамбуйе.

В 1988 году был торжественно открыт Клерфонтен — фабрика грез для молодых французских игроков. Увы, к этому моменту Фернан Састре уже покинул пост президента федерации футбола Франции, а Штефан Ковач годом ранее сложил полномочия главного тренера Монако и ушел на заслуженный отдых.



Оба, к сожалению, не успели воочию увидеть первые серьёзные плоды своего детища, то бишь победы «Ле Блё» на домашнем чемпионате мира в 1998 году. Ковач скончался в 95-ом, а Састре — за месяц до победного финала с Бразилией. В том же 98-ом году Клерфонтен получил название — «Национального технического центра имени Фернана Састре».

В Клерфонтене строгая система отбора, а сама академия является настоящим раем для молодых игроков

Эффективность философии Клерфонтен была подтверждена спустя каких-то десять лет. Франция впервые в истории стала лучшей командой мира, разгромив в финальном поединке бразильцев со счётом 3:0, а в ростере «трёхцветных» значился будущий лучший бомбардир в истории сборной — Тьерри Анри.

Вот как о нём отзывался тогдашний тренер Клерфонтен Андре Меррель: «Он был очень умным, но в тоже время довольно плохо работал на тренировках. Со временем всё изменилось, и он стал более усердным и прилежным». Спустя два года было добыто и второе европейское золото.

Помимо Анри, в первые годы работы академия подарила миру Вильяма Галласа, Николя Анелька, Филиппа Кристанваля, Луиса Саа. С каждым годом этот внушительный список лишь пополнялся.

Весь процесс отбора направлен на поиски футбольных алмазов, которые будут тщательно отыскивать и поддавать огранке.

Три главных критерия зачисления в Клерфонтен звучат следующим образом:

— игрок должен быть в возрасте от 13 до 15 лет (наиболее оптимальный период для того, чтобы донести неоперившимся юнцам основные догмы и философию)

— должен иметь французское гражданство, а также проживать в округе Парижа (Иль-де-Франс) или в близлежащих регионах (географическое расположение потенциальных кандидатов строго фиксируется и отслеживается)

Но это ещё не всё! Далее следует конкурс, состоящий из трёх этапов — городской, региональный и финальный непосредственно в самой академии. Во время решающих испытаний дети проходят тесты на выносливость, демонстрируют свой технический арсенал, а также играют друг против друга.

После успешного прохождения через жернова отбора участников изолируют за массивным черным забором, подальше от посторонних глаз, и начинают процесс формирования будущих мировых звёзд.

Ребята находятся в академии с понедельника по пятницу, а на выходные отправляются повидаться с семьей и потренироваться вместе со своими клубами.

Клерфонтен — это настоящая утопия для молодых игроков. Помимо роскошного замка, на территории в 56 га располагается десять тренировочных полей (семь с натуральным газоном и три с искусственным), комната отдыха, кинозал, огромная библиотека, спортивная лаборатория, несколько саун и восстановительных ванн, тренажерка, легкоатлетическая трасса, огромная столовая, 10-конференц залов, 200 номеров для проживания и это ещё не всё!

Инновационные идеи футбольного центра в Рамбуйе послужили трафаретом для создания подобных аналогов в Англии, Бельгии и других странах. «Этот центр являются краеугольным камнем, видением, философией, местом единства. Когда он открылся, мы не могли себе представить, какую роль это место будет играть десять лет спустя», — однажды выразился экс-наставник Ливерпуля Жерар Улье, в то время занимавший одну из должностей в местной федерации футбола.

Немаловажным фактором является не только спортивная сторона вопроса. Помимо усовершенствования футболистов и повышения их индивидуального мастерства, серьезный упор делается на образование. Многие семьи не могут себе этого позволить в силу своего финансового положения, поэтому все расходы по обучению берёт на себя Клерфонтен. На это обращают особое внимание, а плохая успеваемость даже может стать причиной отчисления игрока.

После выпуска из академии ребенок обладает всеми необходимыми качествами для выступлений в одном из профессиональных клубов. На тренировках оттачивается мастерство владения мячом, дриблинга, ударов нерабочей ногой, скорости мышления и быстрого принятия решений на поле. Кроме того, делается акцент на психологическом состоянии футболиста.

В Клерфонтен он периодически проходит три теста по трем ключевым параметрам — психологическом, медицинском и физическом. Дети отвечают на различные тактические и игровые вопросы, следят за своим здоровьем и характеристиками. К примеру, сдают тесты на количество потребляемого кислорода во время бега.

Ну и, безусловно, юных талантов тактически подковывают и с каждым годом увеличивают уровень сложности, делая их настоящими универсалами.

Клерфонтен — настоящее предприятие по производству футбольных талантов. Каждый год здесь зажигаются новые звезды европейского футбола

Победа сборной Франции на минувшем чемпионате мира в России стала очередным доказательством состоятельности легендарной академии, которая в 2018 году отпраздновала своё 30-летие. Некоторые из творцов второй в истории победы «Ле Блё» на мировом форуме в раннем возрасте прошли через жернова Клерфонтен — Блез Матюиди, Альфонс Ареола, Оливье Жиру, ну и, безусловно, Киллиан Мбаппе.

Помимо этого, в заявке команды Дидье Дешама было несколько футболистов по тем или иным причинам не прошедших отбор в культовую фабрику талантов. Н’Голо Канте, к примеру, не взяли по причине маленького роста (часто встречающееся заблуждение). Проворонили и Антони Марсиаля (позже попал в академию Лиона) с Рафаэлем Вараном (по причине частых травм в детстве).

Мбаппе, покинувший знаменитый комплекс после двух лет обучения и подавшийся в академию Монако, довольно тепло отзывался о Клерфонтен, а позже даже подарил ему бронзовую табличку с благодарностью «за два незабываемых года, проведенные здесь».

Каждый год из гнёздышка в живописном лесу Рамбуйе улетают новые и новые окрепшие птенцы, готовые подаваться на вольные хлеба. Не все из них становятся звёздами первой величины, но количество выпустившихся качественных и сильных игроков все равно впечатляет!

Начиная с 2000 года культовая академия подарила миру Джимми Бриана (Бордо), Хатема бен Арфа, Абу Диаби, Джеффри Джордрена (легенда Монпелье), Янника Боли (успевшего поиграть за луганскую Зарю), Себастьяна Корчиа (Севилья, ранее Лилль), Вилли Боли (Вулверхэмптон), Николаса Изимат-Марина (экс-ПСВ), Жерома Руссильона (Вольфсбург), Маркуса Тюрама (нынешняя звезда гладбахской Борусси), Аллана Сен-Максимена (Ньюкасл), Юсуфа Фофана (Монако).

И это не считая уже упомянутых мною выше Ареоля, Жиру, Матюиди, Мбаппе, а также игроков, которые приняли решение выступать за другие национальные сборные – Мехди Бенатия и Амина Харита (Марокко), Ясина Браими (Алжир), Рафаэля Герейрро (Португалия), Марселя Тиссерана (ДР Конго).

Отдельно стоит добавить, что с конца прошлого века комплекс традиционно является тренировочной базой для сборной Франции. Единственная проблема – локализация спортивного комплекса, располагающегося в лесной глуши. Однажды Зинедин Зидан даже поставил всех на уши, когда убежал в самоволку ради похода к парикмахеру. Но и с этой «проблемой» уже можно справится. В последние годы, по просьбам футболистов, сюда завезли PlayStation, пинг-понг, бильярд и другие способы проведения досуга.

Вот такая она, культовая академия Клерфонтен, настоящий Пантеон молодых французских футболистов. Национальный технический центр имени Фернана Састре произвёл настоящую бархатную революцию в подходе к подготовке юных дарований и навсегда изменил футбол во Франции! На подходе очередная партия талантов. Кто знает, возможно в недалеком будущем кто-то из этих игроков гордо понесёт знамя своей страны на одном из крупных турниров.

Роман Котляр

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