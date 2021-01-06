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Украинский защитник сыграл за предыдущих клуб — Слован из Либереца — почти сто поединков.

Воспитанник львовской футбольной школы и академии донецкого Шахтера Тарас Качараба совершил переход и Слована Либереца в пражскую Славию, о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook агент футболиста Вячеслав Заховайло.

Официальной информации от клубов еще не поступило, однако ранее Слован сообщал, что ведет активные переговоры со Славией относительно будущего украинского футболиста.

Контракт Качарабы со Слованом, за который ему удалось провести 97 поединков и отличиться пятью голами, отдав при этом две результативные передачи, должен был завершиться в конце июня 2022 года.

Детали трансфера и условия нового соглашения украинского игрока не сообщаются, однако портал Transfermarkt оценивает Тараса в 800 тыс. евро.

В новом сезоне Качараба провел за свой уже бывший клуб 17 поединков (1495 минут), в которых отличился тремя голами.

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