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Хавбек высказался о ситуации вокруг потенциального трансфера.

Полузащитник Маккаби Петах-Тиквы Лиэль Абада прокомментировал информацию СМИ о его скором трансфере в другой клуб. Известно, что заполучить игрока хочет Динамо.

"Мне сделали хорошую рекламу, но я буду продолжать усердно работать, оставаться скромным. Я хочу достичь как можно большего, но мне предстоит еще долгий путь. Я буду много работать.

Я трансфером не занимаюсь, есть люди, которые займутся этими вопросами. Буду ли я здесь в следующей игре команды? Не знаю", — сказал Абада Maariv.

Ранее сообщалось, что переговоры между Динамо и Абадой зашли в тупик, из-за чего трансфер может сорваться.