Футболист может и не оказаться в Киеве.
ЛИЭЛЬ АБАДА, SPORT1.MAARIV.CO.IL
07 января 2021, 12:02
Переговоры по контракту между киевским Динамо и вингером Маккаби Петах-Тиква Лиэлем Абадой зашли в тупик. Об этом сообщает Maariv.
По информации источника, киевский клуб прописало в соглашении дисциплинарные пункты и не собирается от них отступать. Футболиста это не устраивает.
Президент Маккаби Ави Лусон уже заявлял, что футболист не прилетит в Киев, если клуб не изменит условия контракта. Лоусон, к слову, выступает и в роли агента игрока.
Отметим, что главный тренер киевского Динамо не против подписать бразильского игрока на позицию Абады.
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