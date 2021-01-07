Украина

Футболист может и не оказаться в Киеве.

Переговоры по контракту между киевским Динамо и вингером Маккаби Петах-Тиква Лиэлем Абадой зашли в тупик. Об этом сообщает Maariv.

По информации источника, киевский клуб прописало в соглашении дисциплинарные пункты и не собирается от них отступать. Футболиста это не устраивает.

Президент Маккаби Ави Лусон уже заявлял, что футболист не прилетит в Киев, если клуб не изменит условия контракта. Лоусон, к слову, выступает и в роли агента игрока.

Отметим, что главный тренер киевского Динамо не против подписать бразильского игрока на позицию Абады.

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