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Football.ua рассказывает, кто из специалистов добивался побед в Кубке, чемпионате и еврокубке в одном сезоне.

Завоевание медалей — неотъемлемая часть футбола. Со временем футбол отошел от эстетики, и эта игра превратилась в профессиональную. Не менее девяти тренеров по всей Европе сумели выиграть требл.

Одновременно выиграв чемпионский титул, Кубок страны и Кубок европейских чемпионов, вы добьетесь того, что известно, как “требл”. Это был подвиг в ХХ веке, и всего таких случаев было четыре в период с 1967 по 1999 год. За последние 11 лет мы стали свидетелем подобного пять раз.

Интересно, что Реал Мадрид, который доминировал в Лиге чемпионов, ни разу не сумел завоевать требл за свою блестящую историю. То же самое касается Милана и Ливерпуля. Ниже приведены тренеры, которые это сделали, и те семь команд, которые входят в этот эксклюзивный список.

Джон Штайн (Селтик)

Сезон: 1966/67

Соревнования: Шотландская футбольная лига, Кубок Шотландии, Кубок европейских чемпионов.

Во время кампании-1966/67 года Селтик был одним из лучших в мире, завоевывая все призы в свой послужной список, включая Кубок Шотландской лиги, который стал четвертым трофеем. Эти подвиги в Европе сделали команду Джока Штейна легендарной. Каждый из тех игроков, которые играли против миланского Интера в финале в Лиссабоне, родились в пределах 30 миль от Селтик-парка. Победа со счетом 2:1 увековечила их как "лиссабонских львов", и это был звездный час клуба.

Штайн никогда не переставал побеждать, завоевав еще восемь чемпионских титулов, прежде чем перебраться в Лидс на короткий период. А последним местом работы специалиста стала сборная Шотландии. К сожалению, после ничьей 1:1 против Уэльса на Ниниан Парк, он скончался в сентябре 1985 года после сердечного приступа. Эта смерть сильно повлияла на сэра Алекса Фергюсона, который был правой рукой Штейна. Сэр Алекс, который добился беспрецедентных успехов в Абердине, был назначен временным тренером, но разочаровал на чемпионате мира 1986 года. Вскоре он перешел в Манчестер Юнайтед, а остальное уже история.

Стефан Ковач (Аякс)

Сезон: 1971/72

Соревнования: Эредивизи, Кубок КНВБ, Кубок европейских чемпионов.

Селтик так и не смог полностью развить свой континентальный успех и создать династию, что удалось Аяксу в начале 70-х. После прорыва на Уэмбли в 1971 году под руководством менеджера Ринуса Михелса, его преемник Стефан Ковач поднял все на новый уровень. Йохан Кройф был в своей лучшей форме и успешно отыграл против миланского Интера, а Аякс выиграл. Триумф Аякса в Роттердаме многие назвали “тотальный футбол”, искоренивший катеначчо.

Команда Ковача была практически непобедима и потерпела всего одно поражение за весь сезон (3: 2 против Гоу Эхед Иглз). В следующем сезоне они добьются трех титулов, но к тому времени уже начали появляться трещины в структуре игры. Команда в конечном итоге распалась, и Ковач двинулся дальше. Он будет руководить сборной Франции, прежде чем взять бразды правления в своей родной Румынии. Последние годы карьеры он отработал в Монако и Панатинаикосе.

Гус Хиддинк (ПСВ)

Сезон: 1987/88

Соревнования: Эредивизи, Кубок КНВБ, Кубок европейских чемпионов.

По мере развития 80-ых становилось все более очевидным, что Аякс и, в меньшей степени, Фейеноорд, были лучшими клубами голландского футбола. Однако разумные инвестиции и подбор персонала привели к тому, что ПСВ заявили о себе, и вскоре они начали побеждать в Нидерландах. Прибытие Гуса Хиддинка в 1987 году стало поворотным событием, и в течение первого сезона он выиграл все, включая Кубок европейских чемпионов, уникальным образом. Начиная с четвертьфинала, они ни разу не выиграли: сыграли вничью 1:1 на выезде с Бордо и Реалом, удерживая нулевые ничьи дома, прежде чем победить Бенфику по пенальти в Штутгарте.

По понятным причинам зарплата и спрос на Хиддинка выросли. Выиграв еще два титула в лиге, он отправился в тур по всему миру, в ходе которого он тренировал пять разных национальных команд (Нидерланды, Южная Корея, Австралия, Россия и Турция), причем три из них участвовали в финальных частях чемпионата мира. Он привел Южную Корею к выходу в полуфинал ЧМ-2002 года. На клубном уровне период в Реале был неоднозначным, а в Челси было аж два промежуточных периода, когда он был близок к выходу в очередной финал Кубка европейских чемпионов.

Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

Сезон: 1998/99

Соревнования: Премьер-лига, Кубок Англии, Лига чемпионов.

Первые шесть лет Фергюсона во главе Манчестер Юнайтед были разочаровывающими, что привело к тому, что часть сторонников призвала к его отставке. Но руководство в него верило, и Фергюсон, впоследствии, превратил Юнайтед в лучший клуб Англии на несколько десятилетий. Когда "красные дьяволы" обыграли мюнхенскую Баварию в финале 1999 года, в Сэре Алексе никто уже не сомневался.

Бавария до последних минут лидировала со счетом 1:0, но в мгновение ока Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Солскьяер исполнили заветную мечту Фергюсона. Манчестер Юнайтед продолжал побеждать в последующие годы, но чувствовал, что нового европейского триумфа не предвидится. Однако менее чем через десять лет после той ночи в Барселоне на шею Фергюсона была повешена еще одна медаль ЛЧ. Криштиану Роналду и компания добились требла для Фергюсона и боссов Юнайтед в одном сезоне.

Пеп Гвардиола (Барселона)

Сезон: 2008/09

Соревнования: Ла Лига, Копа дель Рей, Лига чемпионов УЕФА.

Спустя год после победы над Челси в Москве по пенальти, Манчестер Юнайтед снова вернулся к своей игре, но с худшим соперником им было не встретиться. Барселона, выигравшая второй Кубок Лиги чемпионов за три года до этого, играла в блестящий футбол под руководством бывшего капитана, и никто не мог угнаться за ней. Главный момент – Гвардиола за год до этого руководил второй командой Барселоны, и никто не предвидел его назначения, не говоря уже о немедленном успехе.

Ученик Йохана Кройфа начал заново изобретать игру, и за этим последовали новые трофеи, в том числе второй Кубок Лиги чемпионов. В Манчестер Сити он стал первым тренером английской команды, который выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Жозе Моуриньо (Интер)

Сезон: 2009/10

Соревнования: Серия А, Кубок Италии, Лига чемпионов

Очень немногие из всех вышеперечисленных тренеров выступили более грандиозно, чем Жозе Моуринью, когда он привел неукомплектованный Порту к победе в Лиге чемпионов в 2004 году. После он перешел в Челси, где началось его становление как одного из лучших тренеров Европы. Такой имидж сохранился в миланском Интере, где он завершил 45-летнее ожидание успеха в еврокубках.

Интер был слишком силен для своих соперников по Серии А, и Бавария ощутила их силу в Мадриде. Именно там Моуринью встретился с Луи ван Галом, которому он помогал во время их совместной работы в Барселоне. На сегодняшний день эта победа остается последней для Моуринью в Лиге чемпионов, но с тех пор португальский тактик продолжает действовать по-своему, и сегодня он руководит Ромой.

Юпп Хайнкес (Бавария)

Сезон: 2012/13

Соревнования: Бундеслига, DFB-Pokal, Лига чемпионов УЕФА

Моуринью не смог добиться успеха в Реале, чего нельзя сказать о Юппе Хайнкесе в мадридском клубе, хотя он не продержался на этой должности после того, как выиграл седьмой чемпионский титул клуба. После была невероятная ночь на Уэмбли, когда специалист проводил последний матч у руля мюнхенского клуба.

Вскоре после увольнения Карло Анчелотти Юпп вернулся в Баварию, где проработал небольшой отрезок времени. Сейчас он счастливо ушел на пенсию, закрепив свое место в клубной истории, но никогда не знаешь, может он вернется.

Луис Энрике (Барселона)

Сезон: 2014/15

Соревнования: Ла Лига, Копа дель Рей, Лига чемпионов УЕФА.

Как и его бывший товарищ по команде Гвардиола, Луис Энрике добился беспрецедентного успеха в своем первом сезоне в качестве тренера Барселоны. Учитывая изобилие талантов в его распоряжении, это было достаточно ожидаемо.

Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар вызывали у защитников соперников кошмары, в то время как Хави, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс оставались хладнокровными, спокойными и собранными. Он продержался еще два сезона, прежде чем взял творческий отпуск, который закончился, когда коуч возглавил сборную Испании.

Ханс-Дитер Флик (Бавария)

Сезон : 2019/20

Соревнования: Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов УЕФА

Иногда, чтобы добиться успеха, нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Нико Ковач, потеряв доверие игроков основной команды Баварии, был уволен, а руководство назначило его помощника Ханса-Дитера Флика на роль исполняющего обязанности главного тренера. Чаще всего такая смена менеджеров приводит к росту производительности, и, действительно, баварцы стремительно росли. Они были безжалостны, особенно с Робертом Левандовски, который играл словно одержимый.

Была добыта победа в Бундеслиге, следом последовал Кубок Германии. Дабы добиться победы в Лиге чемпионов, нужно было обыграть ПСЖ. В напряженной игре решающее значение имел бывший выпускник академии ПСЖ Кингсли Коман, забивший единственный мяч. Успехи Флика принесли ему полноценный контракт, а вскоре и работу в сборной Германии.

Источник: Squawka